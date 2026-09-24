כספי השירות הלאומי שהעברתם עוכבה בעקבות העתירה לבג"ץ יוכלו לחזור למסלולם, לאחר שהעותרים משכו היום את עתירתם בעקבות המלצת שופטי בית המשפט.

בכך מגיע לסיומו, לפחות לפי שעה, הפלונטר שהותיר תקציבים המיועדים בין היתר לשירות הלאומי וליישובים בצפון ללא אפשרות להתקדם ליעדם.

תחילת הפרשה בהעברות תקציביות שאושרו בוועדת הכספים כחלק מהכספים הקואליציוניים. לאחר אישורן בוועדה, הכספים היו אמורים להמשיך ליעדים השונים, ובהם מערך השירות הלאומי וגורמים הפועלים ביישובי הצפון.

אלא שבעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ נעצר התהליך. הטענה שעמדה במוקד ההליך נגעה לפרוצדורה שבה בוצעה ההעברה, ובית המשפט הורה לעצור בשלב זה את התקדמות הכספים עד לבירור הסוגייה.

בפועל, המשמעות הייתה שהכסף נותר תקוע: מצד אחד לא התקבלה הכרעה סופית שלפיה ההעברה פסולה ושיש להתחיל את התהליך מחדש, ומצד שני הכספים גם לא הורשו להמשיך ליעדם.

לעיכוב היו השלכות ממשיות בשטח. רכזי קהילה הפועלים ביישובי הצפון פוטרו לאחר שלא נותר מקור תקציבי שממנו ניתן היה להמשיך לשלם את שכרם.

במהלך הדיון בבג"ץ המליצו השופטים לעותרים למשוך את העתירה. לפי הגורמים המעורים בפרטי הדיון, היה ברור כי אם העתירה לא תימשך, בית המשפט צפוי לתת פסק דין בעניין.

העותרים קיבלו את המלצת השופטים ומשכו את העתירה. המשמעות המעשית של המהלך היא שהחסם המשפטי שעצר את התקדמות הכספים מוסר, וההעברות יכולות להמשיך במסלולן.