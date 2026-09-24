מאחורי הדיונים המשפטיים, הסעיפים התקציביים והמאבק על שחרור הכספים הסתתר סיפור קטן ולא שגרתי, שאותו הכירו עד כה רק מעטים.

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, שהייתה מתוסכלת בתקופה האחרונה מעיכוב הכספים בעקבות העתירה לבג"ץ, החליטה לעשות גם משהו מסוג אחר לגמרי: ביום הכיפורים היא רכשה מכספה האישי את זכות פתיחת ההיכל במערת המכפלה.

המחיר: 2,500 שקלים. סטרוק הקדישה את פתיחת ההיכל להצלחת המאבק סביב הכספים התקועים, בתקווה שההליך בבג"ץ יסתיים וניתן יהיה להעביר את התקציבים ליעדם.

עבור סטרוק לא היה מדובר רק בוויכוח משפטי או תקציבי. מאחורי המספרים נמצאים בין היתר גורמים בשירות הלאומי וביישובי הצפון, ובשטח כבר הורגש המחסור בתקציב. רכזי קהילה אף החלו להיות מפוטרים בשל הקושי להמשיך ולממן את פעילותם.

ואז הגיע הדיון בבג"ץ במהלכו המליצו שופטי בג"ץ לעותרים למשוך את העתירה. העותרים קיבלו את ההמלצה ומשכו אותה - ובכך נפתחה הדרך להמשך העברת הכספים שנעצרו בעקבות ההליך.

זמן קצר לאחר ההתפתחות בבית המשפט, נזכרה סטרוק באותם 2,500 שקלים שהוציאה מכיסה ביום הכיפורים.

בהודעה ששלחה לגורם שעימו שוחחה על פתיחת ההיכל, היא סיכמה את האירוע במשפט קצר: "היה שווה כל שקל".

וכך, לפחות מבחינתה של סטרוק, מאחורי אחד המאבקים התקציביים שהגיעו לפתחו של בג"ץ מסתתרת גם פתיחת היכל אחת במערת המכפלה - ו־2,500 שקלים מכיסה הפרטי של השרה.