טקס סיום הקורס צילום: ללא

צעד נוסף בשילובן של בנות השירות הלאומי בתפקידים ביטחוניים רגישים: בנות תוכנית "צופיה" סיימו היום (חמישי) את קורס ההכשרה הייעודי לקראת עבודתן באגף המודיעין של שירות בתי הסוהר.

בטקס שנערך במתחם איירפורט סיטי הוענקו למשתתפות תעודות הסיום, בתום פרק הכשרה אינטנסיבי שנועד להכין אותן לעבודה ביטחונית ומודיעינית רגישה. לצד נציגי הפיקוד וגורמי המקצוע בשב"ס הגיעו לטקס גם הורי הבנות.

סגנית יו"ר הכנסת ויו"ר השדולה למען האישה החרדית והדתית, ח"כ לימור סון הר-מלך, שהשתתפה בטקס, הציגה את סיום ההכשרה כהגשמת היוזמה שהחלה במסגרת השדולה.

"הבנות הללו זכו לשליחות ייחודית ועצומה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותן בה - להיות מגינות העם והארץ מתוך הקודש פנימה", אמרה. "מה שהחל כיוזמה בשדולה הפך למציאות בזכות התמיכה והדחיפה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, וברכתו של הרב שמואל אליהו".

סון הר-מלך התייחסה גם למתח שבין הדרישות המקצועיות של התפקיד לבין הרצון לשמור על אורח החיים הדתי של המשתתפות. "המפגש כאן היום עם הבנות וההורים ממחיש שניתן להגיע לרף המקצועי הגבוה ביותר בתפקידים הרגישים למען ביטחון ישראל, מתוך נאמנות מוחלטת להלכה ולעולם התורה. זו גאווה גדולה לעם ישראל כולו".

האירוע נפתח בארוחת בוקר ובהרצאה של הרב שמואל מורנו, אחיו של סגן-אלוף עמנואל מורנו הי"ד, קצין סיירת מטכ"ל שנפל במלחמת לבנון השנייה. בהמשך נערך טקס הענקת התעודות לבוגרות.

מאחורי התוכנית עומד ניסיון לחבר בין שני עולמות שלעיתים נתפסים כרחוקים זה מזה: שירות בתפקידים ביטחוניים ומודיעיניים רגישים, לצד שמירה על הזהות הדתית ואורח החיים ההלכתי של בנות השירות.

היוזמה נולדה במסגרת השדולה למען האישה החרדית והדתית בכנסת וקודמה בדחיפתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ובברכת רב העיר צפת, הרב שמואל אליהו. מלווים אותה גם רבני ועדת ההיגוי, הרב בן ציון אלגזי והרב יהודה קרויזר.

התוכנית מופעלת במסגרת הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי, בהובלת המשנה למנכ"ל מירי שמואלי ומנהל השירות האזרחי-לאומי במשרד, אורן נחמיה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בירך את הבוגרות ואמר: "אנו נמצאים בתקופת גאולה, עת רצון שבה בנות צדיקות יכולות להשתלב במשטרה ובשירות בתי הסוהר כשליחות אמיתית - להמשיך להיות בדיוק מי שהן ומה שהן, מתוך הבנה שהעשייה הזו רק מחזקת למען ארץ ישראל ועם ישראל".

לדבריו, שילובן של בנות השירות נועד להגיע גם לתפקידים הנמצאים בליבת העשייה הביטחונית. "אנו פתחנו את שערי גופי הביטחון בפני בנות השירות הלאומי, ללב העשייה המודיעינית ולתפקידים המשפיעים ישירות על ביטחון המדינה. אני מברך את ח"כ לימור סון הר-מלך על היוזמה, ומתחייב להמשיך לקדם שילוב אמיתי של בנות השירות בתפקידים משמעותיים, תוך שמירה מלאה על הזהות והתורה".

בטקס השתתפו גם שורה של מפקדים וגורמי מקצוע בשב"ס ובמערכת הביטחון, בהם רמ"ח תורה ופיתוח גנ"מ ליאור בן שלום, רע"ן נגדים סג"ד מתן רוזנבלט, ראש תחום אמצעים וחקירות רכ"ח יוסי רגב, רכזת ההדרכה רס"ר רעות שרון, רת"ח אוכלוסיות מיוחדות רכ"ח בת אל ליברטי ורכזת שירות לאומי שב"ס רס"מ נורית מויאל. עוד השתתפו מנהלת תחום פרויקטים ומטה שירן כהן ורכזת תחום השירות הלאומי בשדולה למען האישה החרדית והדתית איילת שליסל, המלווה את הפרויקט מראשיתו.