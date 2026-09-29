איציק ברנדויין בשיחה עם שמוליק קליין

הזמר החסידי שמוליק קליין התארח לשיחת חג בפודקאסט ערוץ 7 וסיפר על השמחה המיוחדת שהוא מוצא בחג הסוכות ועל הדרך שעשה מהופעות קטנות אל הבמות הגדולות.

בתחילת השיחה התייחס קליין להבדל שהוא מרגיש בין הופעה בחתונה לבין אירועי שמחת בית השואבה. לדבריו, בעוד שבחתונה הקהל מתכנס סביב חתן, כלה ומשפחה מסוימת, בסוכות נוצרת תחושה רחבה הרבה יותר של שמחה משותפת.

"זה משהו של עם ישראל. זה בעצם סוכות", אמר. "אתה נמצא עם כולם. אתה שמח עם כולם. זה חג, ולבבות נפתחים. זה פשוט כיף".

גם מבחינה מוזיקלית, הוא מספר, אלו ערבים אחרים. הפלייליסט משתנה, שירי החג נכנסים למרכז והאווירה יוצאת מהמסגרת הקבועה של עונת החתונות. כשנשאל על השיר האהוב עליו בחר דווקא בקלאסיקה המוכרת "אתה בחרתנו", שיר שלדבריו מחבר קהילות יהודיות במקומות שונים.

משם עברה השיחה למעבר החד שבין הימים הנוראים לשמחת סוכות. קליין תיאר את התחושה שלאחר ראש השנה ויום הכיפורים ככזו שמאפשרת להגיע אל החג נקיים ומשוחררים יותר, ולהפוך את השמחה עצמה לעבודת ה'.

בעיניו, הציווי לשמוח בחג הוא גם אתגר וגם הזדמנות להשאיר לרגע בצד את הקשיים. "הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה לא צריך לעשות כלום. תהיה שמח, זרוק את כל הבעיות שלך האישיים, זרוק את כל מה שיש לך מאחורה, תהיה איתי בחג הזה", תיאר, והוסיף את התקווה שלו לקחת את השמחה אל מעבר לימי המועד: "לא רק 'ושמחת בחגך', אלא 'ושמחת בחייך'".

השיחה המשיכה לפרויקט מוזיקלי חדש לסוכות, שנולד מתוך החלטה לאחד את אמני המשרד שבו קליין מיוצג ליצירה משותפת. במקום שכל אחד מהזמרים יוציא פרויקט נפרד, הם נכנסו יחד לאולפן וחיברו בין שירים נוסטלגיים לחומרים חדשים.

"בוא ניכנס לסוכה אחת", תיאר קליין את הרעיון שעמד מאחורי הפרויקט. מבחינתו, החיבור בין הזמרים מתאים בדיוק לרוח שהוא מוצא בחג - יציאה מהמסגרת הפרטית אל שמחה משותפת.

מכאן חזר קליין אל תחילת דרכו. בניגוד לאנרגיה המזוהה איתו כיום על הבמה, הוא מספר שבילדותו היה דווקא מופנם ושקט. הוא גדל במשפחה חרדית בת תשעה ילדים, לאב אברך ולאם גננת, והמוזיקה הייתה נוכחת בחייו - אך הוא עצמו לא מיהר אל קדמת הבמה.

"לא הייתי אף פעם בפרונט", סיפר. השינוי הגיע בהדרגה דרך השירה במקהלה. החשיפה לקהל והתגובות שקיבל אפשרו לו להשתחרר מהביישנות ולגלות צד אחר בעצמו.

אחת ההזדמנויות הראשונות הגיעה דווקא בחול המועד, כשהוצע לו לשיר באירוע תמורת 800 שקלים. הוא הגיע, שר והרגיש שהחיבור עם הקהל עובד. "היה קליק", נזכר. מאותו רגע, ההופעות החלו להגיע בזו אחר זו.

אבל את הפריצה המשמעותית הוא ממקם בתקופת הקורונה. דווקא בזמן הסגרים, כשהחתונות עברו לבתים ולמרפסות ונערכו בשעות לא שגרתיות, מצא את עצמו לעיתים שר בשלוש חתונות ביום אחד.

הקצב הגבוה והאירועים הקטנים אפשרו לו להביא אל הבמה את האנרגיה והשובבות שהפכו בהמשך לחלק מהסגנון המזוהה איתו. "פשוט, שמה זה פשוט פרץ", הוא מסכם את התקופה.

אחרי החתונות הגיע השלב שבו ביקש לבנות גם זהות מוזיקלית משלו. קליפים ושירים מקוריים חשפו אותו לקהלים נוספים, ובהמשך הגיע גם השיר הקצבי שעסק בקריאות הגבאי בבית הכנסת והפך לדבריו לחלק מהחתונות וההרקדות.

על הבמה, מספר קליין, הוא משתדל בכל ערב להגיע באנרגיה חדשה. מבחינתו, השובבות והריקודים אינם דמות שאימץ לצורך הקריירה. "אני לא דמות, אני מי שאני", אמר. "אני אוהב לצחוק, אני אוהב לשמח".

לצד עולם החתונות, קליין ביקש להתפתח גם כאמן שיוצר חומרים משלו. הוא מספר על המעורבות שלו בפרטים הקטנים של השירים, הקליפים והעיצוב, ועל הרצון לא להסתפק בהגעה לאולם, הופעה וחזרה הביתה. "השיר זה אמנות, להופיע זה אמנות, לעמוד על במה זה אמנות", הסביר.

אחד מרגעי השיא במסע הזה הגיע במופע בבנייני האומה. לדבריו, 3,600 בני אדם הגיעו למופע ורכשו כרטיסים. קליין מספר כי דווקא לפני העלייה לבמה, לצד ההתרגשות, הרגיש מתח גדול.

ברגע האמת הוא ניסה להניח את החששות בצד. "אמרתי זהו, הקדוש ברוך הוא, אני שלך", סיפר. הוא שם את האוזניות, אמר "שמע ישראל" ועלה אל מול הקהל.

לקראת סיום השיחה נשאל קליין מהי בכלל שמחה בעיניו. הוא ביקש להפריד בין שמחה לבין ביטויים חיצוניים כמו שתייה או ריקודים, ולהחזיר אותה למקום פנימי יותר.

לדבריו, שמחה היא היכולת "להיות מי שאתה", גם בתקופות שבהן האדם עצוב או מתמודד עם קושי. במקום לברוח מהקושי, הוא מציע להכיר בו, לזכור שהוא יעבור ולהתמקד בחיובי.

את הדברים חיבר גם לתחושת השליחות האישית שלו. לדבריו, לכל אדם יש תפקיד משלו בעולם: "כל אחד יש לו את השליחות, כל יהודי שבא לעולם, מגיע לתקן משהו. אני בא לתקן את השמחה, כל אחד בא לעשות משהו".

המסר שלו פשוט. קליין מציע למצוא את הדברים שעושים טוב, לפתוח את הבוקר באנרגיה חיובית ובמוזיקה טובה, ליהנות מהדרך, לעסוק בעבודה שאוהבים ולהקיף את עצמנו באנשים טובים: "פשוט תהיו מחוברים, תהיו שמחים ותראו מה עושה לכם טוב".