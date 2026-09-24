מחרוזת סוכות ושמחת תורה | כמנהג יהודי כורדיסטן

לקראת חגי תשרי יצאה לאור "מחרוזת סוכות ושמחת תורה"- הפקה מוזיקלית המבקשת להחיות את הצלילים, הניגונים והאווירה המיוחדת של חגי סוכות ושמחת תורה במסורת יהודי כורדיסטן.

המחרוזת, שפורסמה בערוץ "מורשת יהדות כורדיסטן", מחברת בין מסורת עתיקה לבין הפקה מוזיקלית עכשווית. לצד השירה והפיוט נשמעים כלי נגינה המזוהים עם המרחב המוזיקלי הכורדי והמזרחי, ובהם סאז וזורנה, המשתלבים בקלידים ובעיבוד מודרני.

את השירה וקולות הרקע מבצעים יניב עובדיה, אייל ימין, דניאל בן שלמה ועוזי שאזו, כאשר עובדיה מוסיף לביצוע גם את צלילי הסאז והזורנה. על הקלידים מנגן תומר עג'ם, שגם עומד מאחורי העיבוד וההפקה המוזיקלית יחד עם להקת אתניקה, שבניהולו.

גם התפאורה והאכסניה שבה צולמה ההפקה הן חלק מהחיבור למורשת ולקהילה. מרכז מורשת יהדות כורדיסטן, בניהולו של הרב בן אור ודאוקר, העמיד את התפאורה לטובת ההפקה, ואילו בית הכנסת "בראשי" אירח את הצילומים, כאשר הנהלת בית הכנסת אף נטלה חלק בהפקה.

המחרוזת היא יותר מביצוע מוזיקלי לחג. היא מבטאת את הרצון לשמר ולהעביר לדורות הבאים חלק מהמורשת התרבותית והמוזיקלית של יהודי כורדיסטן - מורשת שנשמרה במשך דורות בבתי הכנסת, במשפחות ובקהילות.