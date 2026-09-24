חילופי הנהגה במדרשת עין הנצי"ב: הרבנית אסתר פישר, העומדת בראש המדרשה בעשור האחרון ומלמדת בה למעלה משלושים שנה, הודיעה כי תסיים את תפקידה במהלך השנה הקרובה.

"כמו החצבים הפורחים ותמרי הברי המבשילים במטעים סביבנו - גם בתי המדרש שלנו התמלאו בנשים צעירות, עיניים בורקות, צמאות דעת ורוח", כתבה. "המראה הזה מלווה את פעימת השנה שלי כבר שנים רבות, וממלא אותי שמחה ותקווה בכל פעם מחדש", כתבה.

אלא שהשנה, הוסיפה פישר, נושאת עמה גם שינוי אישי משמעותי. "ועם זאת - השנה המדרשה ואני מתחדשות", כתבה, ואז הודיעה: "לאחר עשר שנות ראשות מדרשה ולמעלה משלושים שנות הוראה במדרשה, אסיים את תפקידי במהלך השנה הקרובה, ובכך אחתום פרק ארוך ומשמעותי בחיי".

הקשר של פישר לעין הנצי"ב החל שנים רבות לפני שהתמנתה לעמוד בראשה. היא נמנית עם בוגרות המחזור הראשון של המדרשה, עובדה שהופכת מבחינתה את סיום התפקיד להרבה יותר מחילופי תפקידים מקצועיים."כבוגרת גאה של המחזור הראשון של מדרשת עין הנצי"ב - המקום הזה הוא הרבה מעבר למקום עבודה", כתבה. "במידה רבה הוא חלק מהזהות שלי וממי שזכיתי להיות".

פישר הוסיפה כי היא חשה "הכרת תודה עמוקה למדרשה, לתנועת הקיבוץ הדתי שייסדה אותה, ולכל אנשי ונשות התורה שזכיתי ללמוד מהם ולעבוד לצידם לאורך השנים".

באשר לפרק הבא בחייה, פישר עדיין אינה חושפת תוכנית מוגדרת. "תוכניות ההמשך שלי עדיין מתגבשות", כתבה, "אך ברור לי שלכל מקום שאלך - אשא איתי את תורת עין הנצי"ב".

במקביל להודעה על סיום תפקידה, חשפה פישר גם את מבנה ההנהגה שילווה את המדרשה בהמשך. ההובלה התורנית־חינוכית של מדרשת עין הנצי"ב תעבור לידי הרבנית יערה וידמן סמואל, ואילו בשלוחת קריית שמונה תמשיך להוביל הרבנית עתירת גרנביץ. "מהיכרותי העמוקה עם שתיהן - אני שלמה ורגועה שבתי המדרש שלנו בידיים מצוינות", כתבה פישר.

פישר הבהירה כי הפרידה עצמה עוד לפניה וכי במהלך השנה יהיה זמן לסכם את התקופה הארוכה. "עוד יגיע הזמן לסיכומים ולפרידות, ולא אקדים את המאוחר", כתבה. "כשותפי הדרך של המדרשה - רציתי לשתף אתכם כבר עכשיו בהתחדשויות הצפויות". את הודעתה בחרה לסיים בשורות משירו של יהודה עמיחי על הקשר שנותר בין האדם לבין הבית שעזב: "כי אדם יוצא מבית והבית אינו יוצא מן האדם".