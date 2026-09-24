"שפכנו בנזין, בעטתי ואמרתי 'זה בשביל החטופים': הרצח שטלטל את המדינה

יוסף חיים בן דוד, שהורשע בחטיפתו וברציחתו של הנער מוחמד אבו חדיר בשנת 2014, נפטר לאחר שפונה מבית הכלא לבית החולים, שם נקבע מותו.

בן דוד היה הנאשם המרכזי בפרשה ונידון למאסר עולם ול-20 שנות מאסר נוספות. שני אחייניו, שהיו קטינים בעת הרצח, הורשעו אף הם.

הרצח אירע ב-2 ביולי 2014. מוחמד אבו חדיר, בן 16 משועפאט שבמזרח ירושלים, היה בדרכו לתפילת הבוקר של חודש הרמדאן במסגד בשכונתו, כאשר בן דוד ושני אחייניו הבחינו בו.

על פי פרטי הפרשה, השלושה חטפו את אבו חדיר והכניסו אותו בכוח למכונית. במהלך הנסיעה הוא הוכה ונחנק עד שאיבד את הכרתו. בהמשך הוצתה גופתו ביער ירושלים. ממצאי הנתיחה שלאחר המוות העלו כי אבו חדיר היה בחיים בעת שהוצת ומת כתוצאה מכוויות קשות.

גופתו אותרה כשעה לאחר החטיפה, לאחר שהמשטרה איכנה את מכשיר הטלפון הסלולרי שלו.

החקירה העלתה כי המניע למעשה היה לאומני וכי הרצח בוצע כפעולת נקם בעקבות חטיפתם ורציחתם של שלושת הנערים. יומיים קודם לכן ביצעו השלושה גם ניסיון כושל לחטוף ילד בן שבע מבית חנינא.

ארבעה ימים לאחר הרצח עצרה המשטרה שישה חשודים יהודים. בהמשך שוחררו שלושה מהם לאחר שהתברר כי לא היו שותפים למעשה, ואילו בן דוד ושני אחייניו נותרו החשודים המרכזיים.

ביולי 2014 הוגש נגד השלושה כתב אישום. שני הקטינים הורשעו ברצח בנובמבר 2015. על אחד מהם, שהיה מעורב בפועל ברצח, נגזר מאסר עולם, ואילו על השני נגזרו 21 שנות מאסר.

הכרעת הדין בעניינו של בן דוד התעכבה על רקע שאלת מצבו הנפשי. בפברואר 2016 קבע הפסיכיאטר המחוזי בירושלים כי הוא אחראי למעשיו וכשיר לעמוד לדין. בהמשך הורשע בחטיפה וברצח ונגזרו עליו מאסר עולם ו-20 שנות מאסר נוספות.

בשנת 2018 דחה בית המשפט העליון את ערעוריהם של בן דוד ושני אחייניו והותיר את העונשים על כנם.

בפסק הדין כתב השופט יצחק עמית על הרצח: "קשה למצוא מילים לתיאור המעשה - קיצוני, נתעב, אכזרי, מזעזע, ברוטלי, מרושע, מעורר שאט נפש, נוגד מוסר אנושי בסיסי ועוד. זדונו ורשעותו המופלגת של המעשה מציבים אותו בשורה אחת לצד המקרים בהם נגזרו עונשי מאסר עולם על קטינים".

הרצח עורר באותה עת גינויים בישראל ומחוצה לה, ובימים שלאחריו פרצו מהומות במזרח ירושלים ובהמשך גם במוקדים נוספים. אבו חדיר הוכר לאחר מותו כנפגע פעולת איבה, אך לבקשת משפחתו הוסר שמו מאנדרטת חללי פעולות האיבה בהר הרצל.