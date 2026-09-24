כ-30 מיליון שקלים המיועדים למוסדות החינוך הממלכתי-דתי צפויים להשתחרר, לאחר שהעתירה שעיכבה את העברתם נמשכה היום בעקבות המלצת שופטי בג"ץ.

משיכת העתירה מסירה את החסם המשפטי שעיכב את התקציב. בתקופה שבה הכספים לא הועברו נאלצו מוסדות החינוך להסתמך על הלוואות ומקורות מימון עצמאיים לצורך תשלום שכר מורים, לימודי קודש ותוכניות זהות.

מדובר בהישג חשוב למאבק שהובילו בחודשים האחרונים פורום החינוך הדתי, המאגד את מרכז ישיבות ואולפנות בני-עקיבא ורשת נעם-צביה, עבור כלל מוסדות החמ"ד, לצד עבודת מטה משפטית וציבורית שנועדה להביא לשחרור התקציבים.

עם זאת, שחרור הכספים אינו מסיים את המחלוקת סביב תקצוב החינוך הממלכתי-דתי. בבג"ץ עדיין מתנהלות העתירות העקרוניות העוסקות באופן התקצוב, ובתחילת נובמבר נדרש משרד החינוך לעדכן את בית המשפט בהתקדמות עבודת המטה להסדרת התקצוב הייחודי של החמ"ד.

בפורום החינוך הדתי בירכו על ההתפתחות ומסרו: "זהו הישג חשוב ומשמעותי לאחר תקופה ארוכה שבה 30 מיליון ש"ח חיוניים למערכת נותרו מעוכבים. מרכז ישיבות ואולפנות בני-עקיבא ורשת נעם-צביה הובילו את המאבק עבור כלל מוסדות החמ"ד, ואנחנו מברכים על כך שעבודת המטה והמאמצים שנעשו הביאו להסרת החסם ולשחרור הכספים. אנו מבקשים להודות גם לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על המעורבות, הגיבוי והסיוע בקידום הפתרון".

לצד זאת, בפורום הפנו את תשומת הלב להמשך הדיונים הצפויים בבג"ץ וקראו לשר החינוך יואב קיש להשלים את עבודת המטה לקראת העדכון לבית המשפט.

"אבל אסור להתבלבל - המערכה הגדולה עדיין לפנינו. בנובמבר משרד החינוך יידרש לתת לבג"ץ תשובות על עתיד תקצוב החמ"ד כולו. האחריות כעת היא על שר החינוך יואב קיש להיערך כבר היום, להשלים את ההסדרה ולהבטיח שמערכת החינוך הממלכתי-דתי לא תמצא את עצמה שוב תלויה בהקפאות, בעתירות ובפתרונות זמניים. את ההישג הנקודתי צריך עכשיו להפוך להסדרה קבועה לשנים קדימה", נמסר מהפורום.