הפיר בעין מצלמת יהלו"ם דובר צה"ל

חילופי ההודעות החריגים בין צה"ל למשטרה סביב הממצאים בקלקיליה נמשכו הערב (חמישי), כאשר לאחר שהמשטרה התעקשה כי חשפה במקום "מנהרה", פרסם צה"ל תיעוד מחקירת הזירה וטען כי מדובר ב"פיר" בעומק כ-12 מטרים.

התגובה הגיעה לאחר שהמשטרה פרסמה מוקדם יותר הערב הודעה מפורטת שבה עמדה מאחורי גרסתה. זאת לאחר שבצה"ל כבר הודיעו כי במקום אותרו שני פירים וכי בדיקתם שללה הימצאות של תוואי מנהרה.

באותה הודעה מתח צה"ל ביקורת פומבית וחריגה על הפרסום המשטרתי: "בניגוד להודעות רשמיות ולא אחראיות שיצאו בנושא, בתום חקר הפירים, נשללה הימצאות של תוואי מנהרה בפירים ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר".

אלא שבמשטרה לא חזרו בהם. בהודעה שפורסמה בהמשך שוב כונה הממצא "מנהרה", וצורף תיעוד שבו נראה שוטר בתוך הפיר העמוק.

המשטרה מתעקשת: "חשפנו מנהרה בקלקיליה"

רכז המודיעין ביחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שומרון, א', סיפר: "איתרנו פתח מנהרה גדול שמכוסה בבד יוטה ומצולם במעגל סגור. נכנסתי באופן אישי למנהרה על מנת לאימוד את מאפייניה וגודלה ככל שניתן".

לדבריו, במהלך הפעילות נתפסו במקום כלי נשק, אמצעי לחימה ושק דשן מסוג אשלגן, שלדברי המשטרה משמש בין היתר להכנת מטענים.

בפעילות של מחוז ש"י ולוחמי מג"ב איו"ש נעצרו ארבעה חשודים. לפי המשטרה, מעצרם של שניים מהם, ערבים ישראלים, הוארך בבית המשפט, ושני החשודים הנוספים צפויים להיות מובאים בפני בית המשפט הצבאי.

במשטרה ציינו כי הפעילות יצאה לדרך בעקבות מידע מודיעיני וכי תוכנית הפעולה אושרה מול צה"ל. עוד הדגישו כי ההודעה שהועברה לתקשורת הייתה "מדויקת ומבוססת עובדות לאשורן".

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, ביקש להדגיש את שיתוף הפעולה עם הצבא, אך במקביל עמד מאחורי הודעות המשטרה.

"שיתופי הפעולה בין משטרת ישראל ומחוז ש"י, בפרט, לבין צה"ל ופיקוד המרכז, הנם טובים מאוד. כך היה וכך יהיה. אך טבעי, לעיתים ישנם חילוקי דעות מקצועיים, כל זאת מתוך מטרה משותפת- שמירת ביטחונו של הציבור ביהודה ושומרון ובכלל רחבי הארץ, תוך סיכול ופעילות התקפית מדויקת".

פינצ'י חתם במסר שנראה כמענה ישיר לביקורת שהשמיע צה"ל: "יחד זאת, סמוך ובטוח שכל דיווח שיוצא מטעמנו- מדויק ומבוסס עובדות".