תיעוד "המצור" על קוצרה ללא קרדיט

תיעוד רחפן שהופץ אחר הצהריים מציג בית בכפר קוצרה ללא אנשים סביבו, לאחר שבשעות שקדמו לכך הופצו טענות שלפיהן פעילי גבעות צרים על בתים בכפר.

לצד תמונות שפורסמו מהבתים נטען כי מדובר ב"תמונות מתוך הבתים הנצורים על ידי המתנחלים בקוצרה".

בתיעוד הרחפן שהופץ בהמשך נראה הבית, שעליו מונף דגל אמריקאי, ללא אנשים סביבו. בתיעוד נראים גם עיתונאים שהגיעו אל המקום כדי לתעד את האירוע שעליו דווח.

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ טען כי התיעוד מפריך את הטענות שהופצו קודם לכן.

"כך בדיוק מייצרים עלילת דם נגד ההתיישבות: מפיצים שקר על 'מתנחלים שצרים על בית', מזעיקים מצלמות ועיתונאים ואז התיעוד מהשטח חושף שאין שם איש", אמר גנץ.

לדבריו, "אין מצור ואין מתיישבים, יש עלילה מתוזמנת שנועדה לייצר תמונות וכותרות נגד מדינת ישראל. השקרים האלה הופכים במהירות לכותרות בעולם, גורמים בינלאומיים נופלים בפח, ומדינת ישראל כולה משלמת את המחיר. הפעם המצלמות תפסו את השקר בזמן אמת".