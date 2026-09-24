שגריר ישראל באו"ם דני דנון

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לניו יורק לביקור קצר במיוחד, שבמרכזו נאומו בעצרת הכללית של האו"ם - בשעות הקרובות.

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, אומר כי למרות לוח הזמנים המצומצם, נתניהו יקיים שורה של פגישות מדיניות - וינצל את הבמה הבינלאומית כדי להציב פעם נוספת את האיום האיראני במרכז סדר היום.

בריאיון לערוץ 7 דחה דנון את הטענה שלפיה שיקולים ביטחוניים הם שהובילו לקיצור הביקור. לדבריו, ראש הממשלה מבקש לשוב לישראל לקראת חג הסוכות, ולכן מדובר ב"ביקור בזק".

"הוא נוחת בבוקר, מגיע לכאן. תיאמתי לו מספר פגישות חשובות עם ראשי מדינות, לפני הנאום ואחרי הנאום שלו", סיפר דנון. "בסך הכול הוא יהיה בתוך האו"ם מספר שעות מוגבל מאוד, ויחזור לשדה התעופה כדי להגיע בזמן לחג הסוכות".

נאומיו של נתניהו בעצרת הכללית הפכו לאורך השנים לאירועים שזוכים לתשומת לב רבה, בין היתר בשל השימוש שעשה בעבר בעזרים חזותיים. דנון רמז כי גם הפעם צפויה הפתעה, אך סירב לחשוף פרטים.

"אני בטוח שגם הפעם אתה תופתע. אני לא יכול לומר על ידי מה", אמר. עם זאת, הוא הבהיר כי איראן תהיה נושא מרכזי בנאום. לדבריו, נתניהו צפוי להציג בפני מנהיגי העולם את עמדת ישראל ביחס לתוכנית הגרעין ולכוונותיה של טהרן.

דנון התייחס גם לדבריו של נשיא איראן בעצרת ודחה את הצגת איראן כקורבן. "הם לא קורבנות", טען. "הם רוצים לגרום להרבה מאוד קורבנות בכל העולם". לדבריו, ישראל אינה מתכוונת להסתמך רק על הקהילה הבינלאומית בכל הנוגע לאיום האיראני: "אם העולם לא יגיע, אנחנו נהיה שם. אנחנו לא ניקח שום סיכון. אנחנו הוכחנו את היכולות שלנו, ואנחנו מאמינים שאיראן מסוכנת לא רק לישראל".

השגריר סיפר כי הוא צפוי להשתתף יחד עם נציגים מבחריין, מאיחוד האמירויות וממדינות נוספות באירוע נגד איראן במועצת הביטחון. לדבריו, ההתמודדות עם טהרן אינה עניין ישראלי בלבד, אלא מאבק אזורי רחב יותר.

דנון התייחס גם לביקורת החריפה שנשמעה כלפי ישראל בנאומי מנהיגים בעצרת האו"ם. לדבריו, מבחינתו מדובר בתופעה מוכרת, אך השנה בלט במיוחד היקפה. הוא תיאר את רצף הנאומים כ"תחרות מי משמיץ יותר ומי משקר יותר", והזכיר בין היתר את בריטניה, צרפת וטורקיה.

לדבריו, חלק מהיחס לישראל במוסדות הבינלאומיים חורג מביקורת לגיטימית על מדיניות והופך לאנטישמיות. "זה לגיטימי לבקר את המדיניות שלנו ולהתווכח איתנו", הדגיש, אך טען כי החלת סטנדרטים שונים על ישראל מצביעה על יחס מפלה.

לצד הביקורת על האו"ם, דנון הצביע גם על האפשרות להתקדמות מדינית באזור. בהתייחס לסוריה וללבנון אמר כי מתקיימים מגעים וכי יש מדינות נוספות המבקשות להתקרב לישראל. לדבריו, שיתוף הפעולה שנוצר במסגרת הסכמי אברהם מעורר עניין במדינות נוספות, והוא מאמין כי בעתיד יצטרפו מדינות נוספות למעגל היחסים עם ישראל.

לשאלה מדוע חשוב שנתניהו יגיע בכל זאת למוסד שדנון עצמו מותח עליו ביקורת חריפה, השיב השגריר כי אין תחליף לבמה הבינלאומית שמעניקה העצרת הכללית. "זו הבמה החשובה ביותר בעולם. מיליוני אנשים יצפו בו", אמר.

דנון התייחס לבסוף גם לעתיד הנהגת האו"ם וליום שאחרי כהונתו של המזכ"ל אנטוניו גוטרש. הוא הביע תקווה לשינוי בקו שמוביל הארגון, ובניסוח חריף סיכם: "כל מי שייבחר יהיה יותר טוב מגוטרש".