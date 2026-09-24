טקס הגעה צוללת אח"י דרקון

הצוללת השישית של מדינת ישראל, אח"י דרקון, הגיעה היום (חמישי) לבסיס חיל הים בחיפה, שם נערך טקס קבלתה בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר.

שר הביטחון ניצל את הגעת הצוללת כדי להפנות מסר ישיר לאיראן ולהדגיש את היכולות האסטרטגיות של ישראל גם בזירה הימית.

"הגעת הצוללת היא מסר חשוב לכל מי שמבקשים לאיים עלינו, ובראשם משטר האייתולות הרצחני בטהראן", אמר כ"ץ.

הוא הוסיף: "אתם, שהתרגלתם להביט למעלה אל שמי טהראן, ואל שמי איראן כולה, ולראות שם את עוצמתה הגלויה לעין של מדינת ישראל, את הזרוע הארוכה שלה, יכולים לגלות כי היכולות האסטרטגיות של ישראל מצויות גם במעמקים, וגם כאשר הן אינן גלויות אל העין".

לדברי כ"ץ, "מדינת ישראל תמשיך לבנות את היכולת לסכל איומים, תוך שאויבינו מבינים היטב עקרון יסוד ברור: המרחק לא מעניק חסינות - לא באוויר, לא ביבשה - וגם לא בים".

שר הביטחון התייחס גם למערכה מול איראן וטען: "סיכלנו את תוכנית הגרעין והסרנו איום השמדה מעל ישראל, פגענו קשות ביכולותיה האסטרטגיות של איראן, חיסלנו את חמינאי שהוביל את התוכנית להשמדת ישראל - וראינו אתמול את נשיא איראן מעל בימת האו"ם נושא את תמונתו של חמינאי מעל ומזיל דמעות תנין. לא נאפשר גם בעתיד לאף אחד לאיים על קיומה של מדינת ישראל".

כ"ץ שיבח את פעילות חיל הים בזירות השונות ואמר כי חלקו במערכה צפוי להתרחב. "חיל הים היה שותף מלא לכל ההישגים בזירות הלחימה השונות - וגם בזירות אחרות שעליהן לא ניתן לדבר. דבר אחד ברור לכולנו: חלקו של חיל הים הולך וגדל - ובעתיד יגדל באופן משמעותי הרבה יותר".

הרצוג הציג את הצוללת החדשה כחלק מהרחבת יכולותיה העתידיות של זרוע הים. "כשאנחנו מקבלים כאן היום לשורות החיל, את הצוללת אח"י דרקון אנחנו מציצים לרגע אל העתיד", אמר.

לדבריו, "צוללת הדרקון המצטרפת היום לזרוע הים, כמו הצוללות הנוספות שיגיעו בעקבותיה, כולן יחד משקפות את העתיד המזהיר של זרוע הים. עתיד שמשמעותו חדשנות, שמשמעותו יכולת פעולה נרחבת יותר, שמשמעותו כוח אדיר העומד לרשותה של מדינת ישראל, יותר מאי-פעם".

הנשיא התייחס גם לטווח הפעולה של היכולות החדשות ואמר: "כח אותו נוכל להפעיל, ולא נהסס להפעיל בעת הצורך גם במרחק אלפי קילומטרים מגבולות ישראל".

בהמשך התייחס הרצוג לעבודה שנעשתה בגרמניה על הפרויקט בשנתיים האחרונות: "שמונים ואחת שנים מאז השואה הנוראה, מדינת הלאום של העם היהודי בונה יחד עם גרמניה את היהלום שבכתר ההנדסה הבטחונית העולמית".

הוא הוסיף כי לצד רכישת אמצעי ביטחון מגרמניה, ישראל גם מייצאת אליה מערכות ביטחוניות מתקדמות, שלדבריו תורמות להגנה על אירופה.

הרצוג חתם בפנייה ללוחמי שייטת הצוללות, שיקבלו לידיהם את אח"י דרקון, והדגיש כי לצד הטכנולוגיה המתקדמת, הגורם האנושי הוא המכריע: "אנחנו זוכרים היטב עקרון ברור. האדם קובע. האדם המפעיל את המכונה. תהא זאת המכונה המתקדמת והיקרה ביותר, הוא זה שלעולם יביא את הניצחון, את היכולת להשלים עד תום את מילוי המשימה".