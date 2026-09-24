#UNGA 81 General Debate Live - 24 September 2026 (Day 3) - Hungary, Palestine, Israel, and

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (חמישי) נאום תקיף בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, שבמהלכו הציג ביפר ומכשיר סטארלינק, תקף שורה של מנהיגים ומדינות והתייחס למלחמה, לטבח שבעה באוקטובר, לאיראן, לחיזבאללה ולאנטישמיות בעולם.

עם כניסתו לאולם נשמעו קריאות "עם ישראל חי", בעוד עשרות נציגי מדינות עזבו את המקום במחאה. נתניהו בחר לפתוח דווקא בפנייה אליהם: "אם יש עוד פחדנים מוסריים שעדיין לא עזבו את האולם - בבקשה עשו זאת עכשיו".

מכאן חזר נתניהו 14 שנים לאחור, להופעתו על אותה במה שבה הציג את "הקו האדום" סביב תוכנית הגרעין האיראנית. לדבריו, אז התחייב למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני שיוכל לשמש נגד ישראל ולאיים על העולם.

"זה בדיוק מה שעשינו", הכריז, וטען כי הפעולה נגד מתקני הגרעין הייתה קשה לביצוע אך קלה מבחינתו לקבלת החלטה: "אם לא היינו עושים זאת, כולנו היינו מתים".

נתניהו הפנה את דבריו שוב אל נציגי המדינות שעזבו את האולם וטען כי בפעילותה מול איראן מגינה ישראל גם על מדינות שמבקרות אותה. לדבריו, חלק ממנהיגיהן אף הודו לישראל בשיחות פרטיות על הפעולה נגד תוכנית הגרעין. את הפער הזה הגדיר "צביעות שקשה לדמיין".

משם חזר נתניהו אל האיום שעמד בפני ישראל ערב מלחמת ששת הימים. הוא הדגיש כי באותה תקופה ישראל לא שלטה ביהודה ושומרון, ברצועת עזה או ברמת הגולן, ולדבריו הדבר מוכיח שהסכסוך אינו נובע מגבולות מסוימים.

במהלך הדברים פנה לנשיא סוריה אחמד א-שרע ואמר: "כדאי שתדע שהיהודים נמצאים ברמת הגולן מאז ימי משה. אתה יכול לקרוא על כך בתנ"ך".

נתניהו לעג גם לטענות שלפיהן ישראל היא כוח קולוניאלי, ובמיוחד לכך שטענות כאלה נשמעות לדבריו גם מבריטניה ומצרפת: "למען השם, הם המציאו את המונח. המושבות שלהם השתרעו על פני העולם כולו. תעשו לנו טובה. עוד שקר".

לדבריו, בלב העימות עומדת שאלת עצם קיומה של מדינה יהודית. "זה לא עניין של שטחים, זה עניין של מדינה יהודית בכל גבול שהוא", אמר.

בהמשך עבר לשבעה באוקטובר 2023, שאותו הגדיר "היום האפל ביותר בתולדות ישראל". הוא תיאר את חדירת אלפי מחבלי חמאס מרצועת עזה והדגיש כי באותה עת לא שהו ישראלים בתוך הרצועה. "לא היה שם אפילו ישראלי אחד. לא אזרח, לא חייל. אפילו לא אחד", אמר, והוסיף כי הדבר לא מנע את מתקפת חמאס.

נתניהו תיאר את מעשי הטבח ואמר: "מחבלי חמאס ביצעו את הטבח החמור ביותר ביהודים מאז השואה". הוא הזכיר כי בין הנרצחים היו ישראלים שסייעו לתושבי הרצועה להגיע לעבודה ולטיפולים רפואיים בישראל.

לדבריו, 1,200 ישראלים נרצחו באותו יום. כדי להמחיש את היקף האירוע לקהל האמריקני, טען כי ביחס לגודל האוכלוסייה מדובר במקביל לרצח של כ-40 אלף אמריקנים בתוך פחות מיממה.

"ביום האפל ביותר הזה אויבינו ציפו שנתמוטט", אמר. "אבל לא התמוטטנו. במקום זאת קמנו ונלחמנו כאריות".

מכאן עבר נתניהו לתאר את שלוש שנות הלחימה בשבע חזיתות - חמאס, חיזבאללה, החות'ים, איראן, המיליציות בעיראק ובסוריה וטרור ביהודה ושומרון. "אתם מכירים עוד מדינה בגודל של ניו ג'רזי שמסוגלת להילחם מלחמה בשבע חזיתות, ועוד במשך שלוש שנים?", שאל.

לטענתו, כל אותם גורמים ביקשו להביא להשמדת ישראל אך נכשלו. הוא מנה את הפגיעות של ישראל באויביה, ואז שלף מכיסו ביפר והציג אותו לנוכחים.

"זוכרים את הביפרים?", שאל. "אני יכול לומר לכם דבר אחד - חיזבאללה בהחלט זוכר אותם".

נתניהו באו"ם: זוכרים את הביפרים? בחיזבאללה בוודאי זוכרים

נתניהו המשיך ומנה את בכירי אויביה של ישראל שלדבריו חוסלו, בהם חמינאי, דף, סינוואר, הנייה ונסראללה, לצד אלפי פעילי טרור נוספים.

משם עבר לזירת יהודה ושומרון וטען כי ניסיונות לפגוע בישראלים אינם זוכים לסיקור דומה לזה שמקבלת אלימות מצד יהודים. הוא גינה את המעורבים באלימות יהודית, שאותם הגדיר "קומץ של עבריינים צעירים", והבהיר כי הוא מתנגד ללקיחת החוק לידיים.

"אנחנו מדינת חוק. אז אנחנו מפעילים נגדם את השב"כ", אמר, אך טען כי השיח הבינלאומי בנושא יוצר תמונה מעוותת ביחס להיקף הטרור נגד ישראלים.

בהמשך פנה לנשיא צרפת עמנואל מקרון והזכיר את נתנאל שקרון, אב לשישה, שנרצח בידי מחבל חמאס בעת שביקר במעיין עם בנו בן ה-16.

נתניהו הזכיר גם את נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שנפצע קשה בפיגוע. הוא סיפר כי ביקר את משפחתו לפני שהמריא לניו יורק וציטט דברים שכתב נריה לפני שנפצע: "אין לנו ארץ אחרת. זו זכות להגן עליה".

"נמשיך להגן על מדינתנו. נמשיך לנצח. כי אין לנו ברירה אחרת", התחייב נתניהו.

בשלב הבא הודה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאותו הגדיר השותף המשמעותי ביותר של ישראל במאבקה. לדבריו, טראמפ הבין כבר לפני עשרות שנים את האיום הנשקף מהמשטר האיראני.

"ישראל ואמריקה פעלו יחד לא רק כדי להגן על עצמנו, אלא כדי להציל את הציוויליזציה", אמר, וטען כי טייסים אמריקנים וישראלים פעלו בשיתוף בשמי איראן. נתניהו הוסיף כי שתי המדינות פעלו גם להשבת החטופים, ואמר: "החזרנו את האחרון שבהם".

ראש הממשלה ניסה מכאן להסביר כיצד הוא רואה את מקור עמידתה של ישראל במלחמה. "אומה אחת שנלחמת למען עתיד אחד", הגדיר אותה - ימין ושמאל, צעירים ומבוגרים, דתיים וחילונים.

"האם יש בינינו מחלוקות? כמובן שיש. למי אין?", שאל. "אבל ברגעים המכריעים, אותם רגעים שמעצבים את גורלנו, אנחנו עומדים יחד".

נתניהו הזכיר את כאלף הטילים הבליסטיים ששוגרו מאיראן לעבר ישראל במהלך המלחמה. כדי להמחיש את עוצמתם לקהל באו"ם, שאל מה היה קורה אילו טיל במשקל טונה היה פוגע במתחם שבו התקיימה העצרת.

הוא הצדיע לאזרחי ישראל ולחיילי צה"ל - יהודים, נוצרים, דרוזים ומוסלמים - והגדיר את צה"ל "הצבא המוסרי ביותר בעולם".

אלא שלדבריו, לצד שבע החזיתות הצבאיות קיימת חזית נוספת: "יש חזית שמינית למלחמה הזאת. זו המלחמה על האמת". מכאן עבר הנאום מהמערכה הצבאית למאבק על דעת הקהל. נתניהו האשים מדינות זרות בהשקעת מיליארדים בהפצת שקרים על ישראל, והצביע בראש ובראשונה על קטאר.

לטענתו, קטאר השקיעה במשך שנים סכומים גדולים באוניברסיטאות אמריקניות ובכלי תקשורת ובהם אל-ג'זירה, במטרה להשפיע על צעירים נגד ישראל, ארצות הברית והמערב. הוא הזכיר גם את אירוח אנשי חמאס במדינה.

לאחר מכן הפנה את המתקפה לטורקיה ולנשיאה רג'פ טאיפ ארדואן, שאותו כינה "רודן". נתניהו העלה שורה של טענות בנוגע למדיניותו כלפי כורדים, עיתונאים ואנשי אופוזיציה, וכן ביחס לקפריסין, יוון וסוריה.

כשהגיע לירושלים אמר: "הוא אומר שהוא יהיה שליטה של ירושלים. לא, אדוני. אתה לא תהיה. זו המדינה שלנו, העיר שלנו, בירתנו הנצחית".

נתניהו טען כי בדומה למערכה הצבאית, גם במלחמת התודעה יידרש זמן כדי להתמודד עם מה שהגדיר כשקרים נגד ישראל. הוא דחה את הטענה שישראל מבצעת רצח עם ברצועת עזה וטען כי חמאס השתמש באזרחים כמגן אנושי ובבתי חולים, בתי ספר ומסגדים לצורכי טרור.

לדבריו, בעוד חמאס ניסה להשאיר אזרחים באזורי הלחימה, ישראל פעלה לפנותם באמצעות מיליוני הודעות טקסט, שיחות טלפון וכרוזים. "איזה משטר שמבצע רצח עם נותן מיליון חיסוני פוליו לאוכלוסיית האויב?", שאל. "איזה משטר שמבצע רצח עם מאפשר חלוקה של שני מיליון טונות מזון בעזה?".

נתניהו כינה את ההאשמה ברצח עם "השקר הגדול ביותר של המאה", והסתמך בדבריו גם על קולונל ג'ון ספנסר, שאותו הציג כמומחה ללחימה בשטח בנוי. הוא ציטט אותו: "ישראל עשתה יותר כדי למנוע נפגעים אזרחיים במלחמה מכל צבא אחר בהיסטוריה".

מכאן עבר נתניהו למתקפה ישירה על ראש עיריית ניו יורק ממדאני. לדבריו, יהודים רבים בעיר אינם חשים עוד בטוחים כפי שחשו בעבר. נתניהו העלה שורה של טענות נגד ממדאני, רעייתו ומקורביו בנוגע להתבטאויותיהם ולקשריהם, ואמר לו ישירות: "ניסית למנוע ממני להגיע לכאן, ניסית להשתיק אותי. אתה לא יכול להשתיק אותי. אתה לא יכול להשתיק את האמת".

ואז ניסח את המסר המרכזי שלו בנוגע למלחמה בעזה: "ישראל לא ביצעה רצח עם. ישראל מנעה רצח עם".

לדבריו, ההאשמות נגד ישראל אינן נשארות בזירה המדינית בלבד אלא משפיעות על יהודים ברחבי העולם. הוא מנה שורה של מקומות שבהם לדבריו נרצחו או הותקפו יהודים והכריז: "הימים שבהם יהודים היו קורבנות חסרי הגנה שהובלו לטבח - הימים האלה נגמרו".

ליהודי העולם שלח מסר: "הרימו את הראש. היו גאים. היו בטוחים. אל תפחדו. עמדו זקופים".

בהמשך מתח ביקורת על מנהיגים במדינות המערב שלדבריו נכנעים ללחץ אנטי-ישראלי. "רבים בעולם החופשי מפחדים להגן על החירות", אמר, והציב בפניהם את השאלה: "אחוות הדמוקרטיות או האחים המוסלמים?".

נתניהו הציג מנגד את ישראל כמדינה שאינה ממתינה לעולם, אלא ממשיכה להתפתח בתחומי הבריאות, החקלאות והבינה המלאכותית. "ישראל מעולם לא הייתה חזקה יותר", הכריז.

מכאן חזר פעם נוספת לאיראן. "אנחנו לא מפחדים, אבל אני אגיד לכם מי מפחד - הרודנים בטהרן", אמר. לדבריו, הדבר שממנו חושש המשטר יותר מכול הוא העם האיראני עצמו.

אז שלף את האביזר השני של הנאום - מכשיר סטארלינק. נתניהו הציג אותו כאמצעי תקשורת שמאפשר לאזרחים לקבל מידע ולעקוף מגבלות שמטיל המשטר. "זהו אמצעי תקשורת, סטארלינק, שמאפשר לאנשים גישה לאמת, לממש בחירה, חופש מחשבה וחופש ביטוי", אמר.

נתניהו הניח את המכשיר והודיע כי הוא משאיר אותו לנשיא העצרת כדי שיעביר אותו למשלחת האיראנית. "כשהם בהכרח יערקו, גם הם יוכלו לספר בחופשיות את הסיפור שלהם ברשתות החברתיות", עקץ.

נתניהו בעצרת האו"ם עם מכשיר הסטארלינק צילום: אבי אוחיון, לע"מ

לקראת סיום חזר אל המפגינים ואל הנציגים שעזבו את האולם ושאל מדוע, לטענתו, לא מחו באופן דומה נגד דיכוי אזרחים באיראן או נגד רדיפת נוצרים במזרח התיכון.

הוא טען כי ישראל היא החריגה באזור בכל הנוגע לקהילה הנוצרית: "בכל מקום במזרח התיכון מספרם צונח כשהם נרדפים - חוץ ממקום אחד, המדינה שלי, ישראל, שבה הקהילה הנוצרית גדלה ומשגשגת".

נתניהו סיים את החלק העוסק באיראן בתחזית שלפיה השלטון בטהרן יגיע בסופו של דבר לקצו. "יום אחד, ואולי הוא לא רחוק, העם האיראני יהיה חופשי", אמר. "המשטר המרושע הזה ייפול, וכולנו נחגוג את היום הזה".

בדקות האחרונות של נאומו חזר נתניהו אל ההיסטוריה היהודית. הוא דיבר על יותר מ-3,000 שנות קיומו של העם היהודי, על השפה העברית ועל הקשר לארץ ישראל. "אנחנו מדברים היום באותה שפה שבה דיברנו אז. אנחנו חיים באותה ארץ שבה חיו אבותינו - דוד, שלמה, ישעיהו וירמיהו. זו הארץ שלנו. ארץ ישראל", אמר.

נתניהו ציטט מדבריו של הסופר האמריקני מארק טוויין על הישרדותו של העם היהודי לאורך הדורות, והזכיר את העמים והאימפריות שקמו ונעלמו בעוד העם היהודי המשיך להתקיים.

את הנאום חתם באותו מסר ששזר בתחילתו דרך זכר אחיו יוני. "אם נאזור אומץ, אם נחזק את נחישותנו, נמשיך לנצח", אמר.

לאחר מכן ציטט מן התנ"ך: "נצח ישראל לא ישקר", וסיכם: "והסיבה פשוטה - אין לנו ברירה אחרת". את מילותיו האחרונות הקדיש לחג: "חג שמח לעם ישראל".