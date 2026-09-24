עיתונאי התאגיד שחר גליק הותקף בידי פעיל פרו-פלסטיני במהלך סיקור עצרת האו"ם בניו יורק. התוקף תיעד בעצמו את האירוע ובהמשך פרסם את הסרטון לצד הכיתוב: "לציונים אין מקום בעיר ניו יורק".

בתיעוד נראה הפעיל מפריע לגליק ולצלם לשדר ומטיח בהם פעם אחר פעם שאלות על ישראל והפלסטינים. בין היתר חזר פעמים רבות על השאלה: "האם לפלסטין יש זכות להתקיים?".

כשהבחין כי הצלם מתקדם לכיוון השוטרים, לעג לו ואמר: "אין כאן צה"ל, אדוני. הם לא כאן כדי לשמור עליך".

הוא הודיע כי בכוונתו להמשיך לעקוב אחר אנשי הצוות ולמנוע מהם לצלם: "אני הולך לעקוב אחריכם בכל מקרה. אני לא אתן לכם לצלם".

במהלך האירוע המשיך הפעיל בקריאות "שחררו את פלסטין" ובקללות כלפי גליק והנוכחים. בין היתר הטיח בהם: "אתם טרוריסטים", ובהמשך אמר: "ניו יורק עומדת לצד פלסטין, בין אם אתם אוהבים את זה ובין אם לא".

בהמשך החריף את דבריו ואמר: "מוציאים מכאן את הציונים. הסוף שלכם מגיע". הוא אף טען כי ברגע שארצות הברית תפסיק להעביר כסף לישראל, מצבה ישתנה, תוך שימוש בשפה בוטה.