ירי מחוץ לבית הכנסת "בני יעקב" בעיר בלוויל שבפרובינציית אונטריו בקנדה היה מתקפה מתוכננת ומכוונת מראש נגד הקהילה היהודית.

מפקד משטרת בלוויל, מוראיי רוד, הגדיר את האירוע שאירע במהלך תפילת "כל נדרי" בערב יום הכיפורים כפשע שנאה חמור ומתוכנן, והציג במהלך מסיבת עיתונאים מיוחדת תיעוד וידאו מדרמטי מתוך זירת הפיגוע.

בתיעוד הווידאו שנחשף נראה החשוד, שון וארד, חייל משוחרר מצבא קנדה בן 29, כשהוא פותח באש מחוץ לבית הכנסת.

לצד קולות הירי הנשמעים בהקלטה, נשמע וארד פונה לשוטר ג'ף סמית ושואל אותו האם הוא עומד למות בשביל היהודים. המשטרה ציינה כי לוארד היו היכולת, האמצעים והמניע לגרום לאבדות המוניות ולהרוס את בית הכנסת כליל, וכי הנזק הבלתי הפיך שהיה עלול להיגרם לקהילה לא ניתן להערכה.

וארד, ששוחרר מהשירות הצבאי בשנת 2026, הגיע למקום כשהוא חמוש ברובה ציד והתעמת עם השוטר סמית, שהוצב מבעוד מועד לאבטח את המקום ברכב משטרתי. סמית נפגע מקליע בעודו בתוך הניידת, אך למרות פציעותיו הקשות ומסכנות החיים, יצא מרכבו בתוך שניות מעטות והשיב אש לעבר התוקף. הוא המשיך לנהל עמו קרב יריות מטווח קצר גם לאחר שנפגע מספר פעמים נוספות.

כשלוש דקות לאחר תחילת חילופי האש, הגיע לזירה השוטר מייק מקארדי והצטרף לחברו בנטרול המפגע. מפקד המשטרה שיבח את השניים וציין כי פעולתם משקפת את ההגדרה המדויקת של שיטור אמיץ וחסר פחד, שבזכותו נעצר פיגוע קיצוני בטרם נגבו חייהם של המתפללים.

'You are going to die for the Jews,' suspect says in Ont. synagogue shooting video

התוקף שון וארד נפצע באורח אנוש במהלך חילופי האש ומת מאוחר יותר בבית החולים. בחיפוש במשאיתו גילתה המשטרה מכלים מלאים בבנזין, אמצעי לחימה נוספים ותחמושת רבה שהייתה מאפשרת לו לנהל קרב יריות ממושך. החוקרים ציינו כי נמצאו ראיות נוספות המאוששות את כוונותיו, וכי התברר שהוא ביצע סיור מקדים באזור בית הכנסת עוד בטרם פתח בירי.

ראשי הקהילה היהודית בקנדה הגיבו בזעזוע רב לממצאים והביעו הערכה עמוקה לפעולת השוטרים. מנכ"ל הפדרציות היהודיות של קנדה, סטיבן שולמן, קבע כי אלמלא תגובתם המהירה של השוטרים האירוע היה מסתיים בטבח המוני, והדגיש כי מציאות כזו אינה יכולה להתקיים במדינה.

במקביל, נציגי הארגונים קראו לממשל לקחת אחריות ולהגביר באופן מיידי את מערכי האבטחה סביב מוסדות יהודיים, כולל תיקוני חקיקה שיאפשרו הצבת מאבטחים חמושים, כדי להבטיח את שלום האזרחים מול גל האנטישמיות הגואה.