ממשלת איטליה אישרה הצעת חוק האוסרת על תלמידות בבתי הספר לעטות בורקה וניקאב ולכסות את פניהן במהלך שהותן בבתי הספר.

על פי הצעת החוק, גם מספר התלמידים שאינם שולטים בצורה מלאה בשפה האיטלקית יוגבל בכל כיתה, ויעמוד על 30 אחוזים לכל היותר. הצעדים החדשים יוטלו על כל בתי הספר, החל מבית הספר היסודי ועד סיום בתי הספר התיכוניים.

סקר שערך מכון מחקר איטלקי בשם "פונדציונה איזמו" מצא כי 11.6 אחוזים מכלל התלמידים באיטליה אינם אזרחים איטלקיים אלא ילדי מהגרים.

ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, אמרה כי מדובר בצעד שנועד לעודד השתלבות של ילדי מהגרים בבתי הספר ובחברה האיטלקית.

"אלו כלים של היגיון בריא, שאינם יוצרים פילוג אלא מסייעים באמת להשתלבות. חובה להגיע לבית הספר בפנים חשופות. איש אינו רשאי להחליט שאישה צעירה צריכה להסתיר את עצמה בשם המסורת", אמרה מלוני.

גם שר החינוך האיטלקי, ג'וזפה ואלדיטארה, אמר כי האיסור על ניקאב ובורקה היא סוגיה של שוויון מגדרי. "המטרה הייתה להימנע מ'שיעורי גטו'", הסביר.

באופוזיציה האיטלקית האשימו את הממשלה כי היא נכנעה למפלגת הימין הקיצוני "פוטורו נציונלה" לקראת הבחירות לפרלמנט שיתקיימו בשנה הבאה.