עידן חדש בפוליטיקה החרדית? המפלגות החדשות שעשויות לשנות את תוצאות הבחירות

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במשך ארבע וחצי השנים האחרונות ידע הציבור החרדי תהפוכות וסערות שלא נראו כמותן, כאשר המאבק מול המדינה וסוגיית הגיוס הגיעו לעוצמות חסרות תקדים.

כעת, התהפוכות הללו מחלחלות היטב גם לזירה הפוליטית: נתונים עדכניים מצביעים על כך שישנם כיום מעל עשרה מנדטים במגזר החרדי שטרם החליטו למי מצביעים, והכל נותר פתוח באוויר. על הרקע הזה, תנועות חרדיות חדשות מנסות לאתגר את הסדר הישן והמסורתי של יהדות התורה וש"ס, ולהציע לרחוב בשורה פוליטית אחרת.

אחת התופעות הקיצוניות והמסקרנות ביותר שצצו בחודשים האחרונים היא מפלגת "צבע שחור", הרוכבת על תנועת המחאה החרדית נגד הגיוס. שמה של המפלגה מבוסס על קו ההתראות החרדי, שמזעיק מפגינים בעת ניסיון מעצר של עריקים על ידי המשטרה הצבאית. במפלגה מנסים לאתגר את הממסד החרדי דווקא מהאגף הימני-קיצוני, ומטרתה המוצהרת היא אחת: פטור מלא ומוחלט לכל הציבור החרדי משירות בצה"ל, ללא פשרות. המפלגה פונה לצעירים המאוכזבים שחווים על בשרם את כישלון הנציגים הוותיקים, לצד קהילות קיצוניות שבחלקן כלל לא הצביעו עד כה. ניצול הסנטימנט הקיצוני הזה עלול לשרוף קולות רבים ויקרים עבור המפלגות החרדיות הגדולות.

גם במפלגת ש"ס מזהים כאב ראש לא קטן המגיע מתוך הבית הספרדי. לכאב הראש הזה קוראים מפלגת "אחי", שהוקמה על ידי תומכיו של הרב יוסף חיים אברג'ל מנתיבות. בשטח, תומכים רבים שהצביעו בעבר באופן מסורתי לש"ס, מצהירים כעת בגלוי על מעבר למפלגה החדשה בעקבות נאמנותם לרב. אף על פי שהמפלגה אינה צפויה להתקרב לאחוז החסימה, היא עשויה לכרסם באלפי קולות קריטיים. המתח מורגש היטב בשטח, כאשר נציגי המפלגה מאשימים את ש"ס בסטייה מדרכו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל ובהקצנה מיותרת, בעוד הציבור שלהם מנסה להציג קו עצמאי וגאה.

מן העבר השני של המתרס הפוליטי החרדי ניצבת מפלגת "הציבור החרדי", בראשות מוטי לייטנר, המציגה אולי את השינוי הרדיקלי והמעניין ביותר. בעוד ההנהגה החרדית הממסדית הולכת ומקצינה, מפלגה זו מנסה להציע אלטרנטיבה מודרנית ומאוזנת יותר. בכינוסי המפלגה מזהירים ראשי התנועה מפני התנגשות חזיתית בין החברה החרדית לכלל העם בישראל, ומבקשים לקדם פתרון מוסכם ומסודר בחוק לגיוס ולשילוב בתעסוקה.

למרות ניסיונות ושיחות לחיבורים פוליטיים, כולל מגעים שלא הבשילו עם דמויות כמו עופר וינטר, בחרה מפלגת "הציבור החרדי" לרוץ לבדה. מנהיגיה מאמינים כי רק מפלגה המגיעה מתוך המגזר החרדי עצמו תוכל להוביל שינוי עומק אמיתי, שיטיב לא רק עם הרחוב החרדי הסובל מהסתבכות פלילית בשל אי-התייצבות, אלא עם מדינת ישראל כולה.