יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הוציא הבוקר (שישי) צו ארעי לעמותת "שקל הטהור", הקשורה לחסידות סאטמר. הצו אוסר על העמותה להעניק לבוחרים כסף כדי להשפיע עליהם שלא יצביעו, להציע להם זאת או להבטיח להם זאת.

ההחלטה של יו"ר הוועדה מגיעה בעקבות הליך בזק שהחל כאשר התנועה למען איכות השלטון הגישה עתירה בה טענה שהעמותה החלה להעניק "תמיכות" בשווי 200 דולר לאנשי החסידות שמצהירים שאינם מצביעים בבחירות.

התנועה טענה שיש בכך הפרה של האיסור על שוחד שלא להצביע, ודרשה את התערבותו המיידית של בית המשפט ושל יו"ר הוועדה כדי לעצור את חלוקת המענקים.

לאחר שעיין בחומרים שהוגשו לפניו, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית מצא שלפי הראיות שצורפו לעתירה, קם חשש כבד להפרת הדין שיורדת לשורש דיני הבחירות.

נוכח חומרת הממצאים והפגיעה המיידית בטוהר המידות ובהליך הדמוקרטי התקין, פעל יו"ר הוועדה ללא שיהוי כדי לסכל את המשך חלוקת הכספים.

הצו יישאר בתוקף עד הוראה אחרת, כאשר במערכת אכיפת החוק ימשיכו לבחון את הפעילות הכספית של העמותה ואת החשדות לעבירות פליליות.