לקראת חג הסוכות הקרוב, נערכים תיירות שומרון והמועצה האזורית שומרון לקליטת אלפי מטיילים מכל רחבי הארץ, ומפרסמים

את מגוון אירועי התרבות, הטבע והמורשת המתוכננים בחול המועד. המבקרים יוכלו ליהנות גם השנה משילוב ייחודי של פסטיבלים, מעיינות מרעננים, חוות חקלאיות, יקבי בוטיק ומסלולי טיול בלב ארץ התנ"ך.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, מזמין את הציבור הרחב להגיע להנות מהשומרון הירוק: "השומרון מחכה לכם. הכנו עבורכם שפע של אירועים, פסטיבלים ומסלולים בטבע עוצר הנשימה של השומרון. התשובה הניצחת שלנו לכל האתגרים מבית ומחוץ היא להמשיך לטייל, להמשיך לבנות ולחבר את כל שדרות העם לארץ התנ"ך. בואו לחוות, להתרגש ולשמוח יחד איתנו בחג הסוכות".

האירועים המרכזיים בשומרון בחול המועד סוכות 2026

צעדת השומרון

צעדת השומרון החווייתית חוזרת בחול המועד סוכות. הצטרפו אלינו למסע במרחבים המרגשים של הישובים כדים, גנים ונעה. הפנינג בלתי נשכח לכל המשפחה המשלב צעדה בטבע, מופעים סוחפים של אמנים מובילים, שלל מתנפחים, סדנאות ואטרקציות מרהיבות לילדים.

איפה: אזור כדים, גנים ונעה (שאטלים יחזירו את המטיילים בסיום).

מתי : יום רביעי, ד' חול המועד סוכות, 30 בספטמבר.

המירוץ למיליון בצפון השומרון

הרפתקה משפחתית אינטראקטיבית וסוחפת בצפון השומרון: מסע גילוי אתגרי שייקח אתכם בין פנינות ההיסטוריה, אתרי המורשת וההתיישבות המרתקים באזור .המשחק משלב אפליקציה מתקדמת, פיצוח חידות, סריקת ברקודים ומשימות שטח מהנות, שבאמצעותן תצללו אל סיפורי ההיסטוריה, התנ"ך, הציונות, הגיאוגרפיה והגבורה - והכול תוך כדי משחק מגבש.

נקודת הזינוק תהיה במרכז "אוצרות שומרון" בשבי שומרון, מרכז לסינון עפר ושטיפת חרסים.

משם, תוכלו לצאת למסע בין תחנות שונות, בהן תחנת הרכבת מסעודיה (סבסטיה), הישוב חומש והמצודה בישוב שא-נור. ניתן לטייל באופן חופשי בין התחנות ואין חובה להגיע לכולן. מדובר במשחק משפחתי ולא תחרותי.

איפה: נקודת הזינוק - "אוצרות שומרון" בשבי שומרון, במתקן לסינון עפר ושטיפת חרסים.

מתי: ימים שני ושלישי, ב'-ג' חול המועד סוכות, 28-29 בספטמבר.

הפנינג סוכות בהר עיבל

בהר עיבל מחכה לכם הפנינג חווייתי עם מתנפחים, יצירות, אפיית פיתות, ומופע של כוכב הילדים "שלומי וסתם".

בנוסף, תוכלו ליהנות מסיור רכבים מודרך אל מזבח יהושע בן נון בו התקיים מעמד הברית בכניסת עם ישראל לארץ, תצפית מרהיבה ממצפה יוסף לקבר יוסף ושכם (כ-10 דק' מהרכב), מסלול הליכה "סובב עיבל" עם נופים פנורמיים (8 ק"מ למיטבי לכת), ביקור בחוות מצפה יהושע שהוקמה לזכר בניהו מלט לשמירה על מזבח יהושע, וטבילה מרעננת בבוסתן בכניסה לישוב עיבל, ותצפית במצפה אריאל לזכר סמל אריאל אליהו.

איפה: הר עיבל (בוויז: עיבל) - סוכות במקום.

מתי: יום חמישי, כ' תשרי (1.10.26), בשעות 10:30-17:00 (מופע בשעה 12:00).

הרשמה לסיור רכבים למזבח יהושע (בוואטסאפ): 054-5648441.

גן לאומי שומרון (סבסטיה) - לטייל בשומרון הקדומה

שרידי ארמונות מפוארים ועתיקות מרשימות מחזירים לחיים את בירת ממלכת ישראל הקדומה. בואו לחוות מסע בלתי נשכח בזמן, להתרשם מעוצמת המקום ולגלות את אחד מאתרי המורשת המרתקים והמרהיבים ביותר.

מתי: בימים שני-שלישי 28-29.9 בשעות 15:00-10:00 סיורים בכל שעה עגולה.

הר גריזים - חג של משחקים

בפסגת הר גריזים מחכה לכם מרחב של אתגרים, שלל משחקים וחידות בין השרידים העתיקים. בואו לאתגר את עצמכם עם משחק "אוצרות הר גריזים" שייקח אתכם למסע בזמן בראש הר הברכה.

יחכו לכם תחנות וסדנאות יצירה ברחבי האתר ובין העתיקות. בנוסף, תוכלו ליהנות מסרט שמספר את סיפור המקום, תצפיות מרהיבות ועוד שלל פעילויות לכל המשפחה בראש ההר.

מתי: סיורים מומחזים בימים שלישי ורביעי, ג, 'ד' חול המועד סוכות, 30-29 בספטמבר. בשעות 11:00, 13:00 ו-15:00.

סיורים מודרכים בימים שני וחמישי, 28.9 ו-1.10 בשעות: 11:00, 13:00 ו-15:00.

עלות: ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר (חינם למנויים). סדנאות היצירה בתשלום סמלי של 10 ₪.

נחל קנה

בואו לטייל בשמורת הטבע הירוקה וליהנות מהנוף ומהטבע המיוחד של נחל קנה. המסלול ילווה בהדרכה של מדריכי רשות הטבע והגנים. במקום יש חניה ובסוף המסלול יחכה אוטובוס שיחזיר את המטיילים אל הרכבים.

איפה: ירידה למסלול בנחל קנה מפארק הישוב נופים.

מתי: ימים שני ושלישי, 28-29/9. אוטובוס ראשון ב-12:00, אוטובוס אחרון ב-18:00, בכל שעה עגולה.

בשאר ימי חול המועד תהיה במקום עמדת מידע והדרכה למטיילים, ללא מערך שאטלים.

מרכז מורשת אלון מורה

בואו להכיר את סיפור ההתיישבות בשומרון וליהנות מפעילות מיוחדת דרך הדרכות מרתקות, צפייה בסרטונים מרגשים, ומשחקי טאבלטים ומציאות מדומה מתקדמים. אתגרו את עצמכם בתיבות בריחה חדשות ומלהיבות, ותנו דרור ליצירתיות שלכם בעמדות היצירה המגוונות. בנוסף יתקיימו סיורים מרהיבים בהר כביר, שחקני רחוב, ולמידה חווייתית באמצעות משימות קבוצתיות ואתגרים. הצטרפו אלינו למסע בלתי נשכח אל לב ההיסטוריה והנוף המרהיב של השומרון.

במקום יפעל פארק מנהיגות אתגרי עם אומגה וקירות טיפוס. לפרטים נוספים: 055-9832236.

איפה: מרכז מורשת אלון מורה.

מתי: ראשון-חמישי 27.9-1.10 בין השעות 11:00-17:00.

עלות: 18 ₪ למשתתף מעל גיל 5.

שמחת בית השואבה - מעוז צבי

חגיגה מוזיקלית וחווייתית לכל המשפחה בבוסתן הקסום הצופה אל עמק דותן. במהלך היום תיהנו מסדנאות מלאכה וחוויה בטבע (בתשלום), דוכני אוכל, וסיור מודרך "סיפור-מקום" שייצא בשעות 16:30 ו-17:30. את היום יחתום מעגל ניגונים ושמחה סוחף עם שמוליק פראנק, משה שניידר וכל החברים. לפרטים נוספים: 054-7671493.

איפה: מעוז צבי (בבוסתן הצופה לעמק דותן).

מתי: יום שלישי, י"ח תשרי (29.9), החל מהשעה 16:00.

מרכז סיור ולימוד שומרון - סיורים ברחבי השומרון

בואו לצאת לסיורים מרתקים ברחבי השומרון ולהכיר את ההיסטוריה, המורשת והנופים של חבל הארץ התנ"כי.

במהלך חול המועד יתקיימו מגוון פעילויות וסיורים, בהם סיורים לחומש המתחדש, לשומרון - בירת ממלכת ישראל הקדומה, ופעילויות נוספות ברחבי השומרון.

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פארק מנהיגות אתגרית באלון מורה

פארק "גבורת יהודה" מזמין אתכם לחוות הרפתקה יחודית: תוכלו לבחון את שיווי המשקל שלכם בפארק חבלים אתגרי עם מכשולים, לעלות על אומגת אומץ, קיר טיפוס ורשת מרינס. הקטנים והגדולים יוכלו ליהנות גם ממתנפח ענק, להתנסות בקליעה בחץ וקשת, ולסכם את החוויה עם פיתות חמות שנאפות על הסאג'.

הפעילות מיועדת מגיל 6.

איפה: פארק גבורת יהודה, אלון מורה.

מתי: בימי חול המועד, ימים ראשון-חמישי (א'-ה'), בשעות 11:00-17:00.

עלות: 50 ₪ לכרטיס.

החוות החקלאיות - חלוצים ומרחבים

גם החוות החקלאיות ברחבי השומרון פותחות את שעריהן למבקרים במהלך חול המועד. בחוות צרדה, חוות השקדים ומגדל דוד יתקיימו פעילויות מיוחדות למבקרים, לצד שלל חוות ברחבי השומרון שיהיו פתוחות לקהל ויאפשרו להכיר מקרוב את חיי החלוצים והעשייה החקלאית בשטח. בין החוות שייפתחו למבקרים: שובה ישראל, אבי"ה, שיר לדוד, החווה של סאקלי, חוות צורים, טמון, דרך אברהם, רחבעם (החווה של בן שטרית), חוות אלחי וחוות מעוז שאול.

טרקטורוני אלון מורה RZR

טיולי שטח ברייזרים, טרקטורונים וג'יפים. אפשרות לנהיגה עצמית, מסלולים מגוונים ארוכים וקצרים (שעה עד יומיים) בהתאמה אישית בנופים קסומים ומעיינות. הטיולים מול הר גריזים והר עיבל ומעל עמק תרצה התנכ"י. הדרכות. לפרטים: בתיאום מראש 051-5701717 (גם בווטסאפ).

איפה: אלון מורה

מתי: פתוחים בכל ימי חול המועד. שעות הפעילות: 8:00-19:00 בתיאום מראש.

עלות: בתשלום.

טבילה במעיינות השומרון

מי שרוצה להתרענן בימים החמים האחרונים של העונה, השומרון מציע מעיינות קסומים רבים, המשולבים בנוף עוצר נשימה:

ברבבה הוקם פארק "ידידיה" המתחם כולל בריכת מים ומתחם מעיינות, רחבות ישיבה ופינות פיקניק מוצלות עם שולחנות קק"ל, לצד עגלות קפה חלביות ובשריות שיפעלו לרווחת המבקרים.

בישוב טל מנשה יוכלו המטיילים לצאת ל"שביל הגבורה ומעיין ידידיה" - מסלול קצר, נעים ומוצל באורך של כ־800 מטרים, המשלב הליכה בחורש טבעי, פינות ישיבה, מים ונוף פתוח. המסלול יורד בשביל קצר בתוך החורש ומוביל לשתי שכשוכיות שבהן ניתן לעצור להתרעננות וליהנות מהאווירה, לצד פינות ישיבה מוצלות ותצפית נוף מיוחדת. המסלול הוקם לזכרו של בן היישוב, סרן ידידיה אשר לב.

במקום תוצב סוכה כשרה, שתאפשר למשפחות לעצור, לנוח וליהנות מחוויית טיול חגיגית בלב הטבע.

מול נופי המדבר של הרי מואב והבקעה המרהיבים תוכלו לטבול במגדלים בעיינות עמית על שם עמית בן יגאל הי"ד , פארק ירוק עם מקומות ישיבה מרווחים, שמשיות מוצלות שני מעיינות מגלשה ומפל מים. במקום ממוקמת גם עגלת קפה.

בישוב טל מנשה יוכלו המטיילים ליהנות מ"שביל הגבורה ומעיין ידידיה", מסלול קצר ומוצל באורך של כ־800 מטרים, שהוקם לזכרו של בן היישוב, סרן ידידיה אשר לב הי"ד, שנפל בגבורה בצפון רצועת עזה. המסלול יורד דרך חורש מוצל וכולל שתי שכשוכיות עם פינות ישיבה ותצפית נוף מיוחדת. במקום תוצב סוכה כשרה לרווחת המטיילים.

בעין כפיר, למרגלות אלון מורה והר כביר, תמצאו בריכת מים מרעננים ונקבה שאפשר ללכת בה.

המעיין ברחלים הוא פנינת מים מרעננת הממוקמת בין השדות והכרמים של השומרון - מעיין מלאכותי, שנבנה לזכרו של אייל יפרח ז"ל המעיין בגובה חצי מטר מתאים לילדים קטנים, עם פינות ישיבה מוצלות ומקומות מסודרים לפיקניק. ואילו בעין אל פוקה תמצאו פינת חמד קסומה לטבילה קרירה, לצד נוף ירוק ושליו.

בשומרון מחכים לכם גם שלל יקבי בוטיק עטורי פרסים, תיירנים שמציעים סדנאות, פעילויות, צימרים ומקומות לינה ואוכל.

כל המידע זמין ומתעדכן באונליין באתר התיירות של שומרון, וכן בדפי הפייסבוק והאינסטגרם של תיירות שומרון. ניתן גם לפנות למוקד התיירות: 058-480-2933.