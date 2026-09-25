חודש לפני הבחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו משרטט את אסטרטגיית גוש הימין ומעלה חשש שארגון הטרור חמאס ינסה לשבש את הבחירות בישראל.

בראיון לקלמן ליבסקינד ב"מקור ראשון" התייחס נתניהו באופן מפורט למצב הביטחוני ברצועה והבהיר כי "עזה היא כבר לא איום ממשי על מדינת ישראל".

"בסוף חמאס לא יהיה שם. המצב הנוכחי הרבה יותר טוב ממצב אחר, אבל הוא לא מספק. עזה כבר לא איום ממשי על ישראל, אבל זה לא אומר שלא יכולים לשגר משם רקטות או רחפנים. הם יכולים לעשות את זה גם ערב הבחירות. אין לי ספק שהם ירצו לפגוע בהצלחה שלנו, והם יכולים לעשות איזה מופע רגעי של התקפה כזו או אחרת כדי לחבל בבחירות", הוסיף נתניהו.

בתשובה לביקורת הנוקבת על העברות הכספים מקטאר לרצועת עזה בשנים שקדמו למלחמה, טען נתניהו כי הדרג הביטחוני הוא שדחף לכך. "ההמלצה לזה באה מכל זרועות הביטחון. בכל מקרה, הכסף הקטארי היה 2 אחוז מכל הכסף שנכנס לרצועה, והוא הלך לביוב, למניעת תחלואה ולצרכים הומניטאריים של משפחות שלא היה להן כסף. היה מעקב אחרי זה".

נתניהו חשף גם את מאחורי הקלעים של דרמת חיסול מזכ"ל חיזבאללה, חסן נסראללה, והסביר מדוע בחר שלא לעדכן מראש את הממשל בוושינגטון. לדבריו, "אם היינו מעדכנים את האמריקאים, בתוך חמש דקות היית רואה את זה אצל תומאס פרידמן בניו יורק טיימס, ונסראללה היה בורח מהמקום".

בזירה הפוליטית והמשפטית שלח ראש הממשלה עקיצות לכל עבר. על שר הנגב, הגליל והביטחון הלאומי איתמר בן גביר אמר כי מעשיו נובעים מרצון לקחת קולות מהליכוד.הוא הזכיר את הלילה שבו נגרר מבית החולים להצבעה בכנסת כאירוע שאינו נמנה על ימיו הטובים של בן גביר. כמו כן הבהיר כי עופר וינטר אינו חלק מגוש הימין.

בהתייחסו למשפטו הצהיר נתניהו בנחרצות כי לא תהיה עמו עסקת טיעון, אך הבהיר כי יהיה מוכן לגישור . ביחס ליועצת המשפטית לממשלה ציין כי לא שוחח עמה מזה זמן רב.

בסיום הדגיש נתניהו כי הרפורמה המשפטית אינה גנוזה, והתיקון הנדרש במערכת המשפט יקודם בקדנציה הבאה, מתוך שאיפה להגיע להסכמה רחבה.