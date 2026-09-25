חשד לרצח בחיפה: אישה בשנות ה-30 לחייה נפטרה הלילה (שישי) לאחר שפונתה במצב אנוש לבית החולים, בעקבות פציעת דקירה קשה.

האישה אותרה בדירה ברחוב העצמאות בעיר, ולאחר גילוי הפציעות שהעלו את החשד הכבד כי נרצחה, הוזעקו למקום כוחות רפואה ומשטרה.

שוטרי תחנת חיפה ומרחב כרמל שהגיעו במהירות לזירת האירוע פתחו בחקירת נסיבות המקרה. במסגרת צעדי החקירה הראשוניים עצרו השוטרים את בן זוגה של המנוחה, גבר בן 28, בחשד למעורבות באירוע . במהלך חקירתו הראשונית הכחיש החשוד את המיוחס לו וטען כי לא רצח אותה.

מהמשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה מקיפה וכי כל כיווני החקירה נבדקים בשלב זה.

במהלך היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו של בן הזוג לשם המשך החקירה. במקביל, גופתה של האישה הועברה למכון לרפואה משפטית לצורך נתיחה ובירור מדויק של נסיבות המוות.