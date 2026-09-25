אסון בבני ברק: הרב שמואל חיים שטרן ז"ל, תושב העיר בן 60, אותר אמש ללא רוח חיים בתוך דירת מגוריו שברחוב חברון.

לזירה הוזעקו כוחות משטרה ומתנדבי זק"א מרחב דן. מתנדבי זק"א מנחם סלבוטיצקי ואיתמר יוסף פעלו בשיתוף פעולה הדוק עם שוטרי תחנת בני ברק כדי להשלים את ההליכים הנדרשים במהירות ולמנוע כל עיכוב, במטרה להביא לשחרורו המיידי לקבורה בכבוד על פי ההלכה.

מאחורי המקרה הקשה עומד סיפור אנושי מעורב בצער עמוק: למנוח ז"ל אין קרובי משפחה שיעמדו לצידו ויאמרו עליו קדיש.

בעקבות זאת, הלווייתו הוגדרה מבחינה הלכתית כהלוויית "מת מצווה", מצב שבו מוטלת חובה ציבורית ואישית על כל אדם מישראל לקחת חלק וללוות את הנפטר בדרכו האחרונה.

בעקבות קריאה נרגשת שהופצה בארגוני החסד ובקהילה, הגיעו אמש המונים לבית העלמין ירקון כדי להבטיח מניין של מלווים ובשעה 23:00 התקיים מסע ההלוויה.