יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, חולץ אמש (חמישי) ממסעדת 'מוטיס' בבני ברק, לאחר שבמהלך שיחה שלו עם בני ישיבות צעירים במקום התפתחה מהומה וחפץ הושלך לעברו. המשטרה

החשוד בהשלכת החפץ, שלא פגע בבנט, נעצר על ידי המשטרה שהעבירה אותו לחקירה.

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראית התקהלות סביב המקום ומהומה שהתפתחה במהלך ביקורו של בנט כולל עימות עם פעיל הימין מרדכי דוד.

מפלגת "ביחד" התייחסה לתקרית בבני ברק ומסרה כי במהלך ביקורו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בעיר נזרקו לעברו שני חפצים, שפגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שלו. לדבריה, היא טופלה במקום על ידי צוות מד"א ושוחררה ללא צורך בטיפול רפואי נוסף.

במפלגה ציינו כי האירוע התרחש לאחר שבנט קיים "פרלמנט" עם מספר תלמידי ישיבה, וכי השיחה התנהלה "בצורה טובה ועניינית". כוחות הביטחון שהיו במקום עצרו את החשוד, ובנט הודה לכוחות הביטחון וההצלה על פעילותם המהירה. נמסר כי "בנט ימשיך לקיים מפגשים בכל רחבי הארץ במסגרת המסע לתיקון מדינת ישראל".