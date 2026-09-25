ראש ישיבת המקובלים "השלום" בירושלים רבי דוד שלום בצרי זצ"ל, הנחשב ל'זקן המקובלים' נפטר הבוקר (שישי) בגיל 85.

הרב התמוטט בפתאומיות בביתו שברחוב הרב לנדא בבני ברק, שם התגורר בשנים האחרונות. כוחות רפואה והצלה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות ופינו אותו במצב קריטי למרכז הרפואי שיבא בתל השומר.

למרות מאמצי הרופאים להציל את חייו, לאחר מאמצי החייאה ממושכים, הם נאלצו לקבוע את מותו.

בשנים האחרונות ידע המקובל עליות ומורדות במצבו הבריאותי, ואף אושפז מעת לעת. למרות זאת, הוא המשיך במסירות נפש עילאית להרביץ תורת הנסתר, לקבל קהל לעצה ולברכה, ולערוך תיקונים וישועות למען הכלל והפרט.

לצד הנהגת הישיבה, שמו נודע למרחוק גם בשל בקיאותו העצומה בתורת השמות והרוחות ובקיאותו במסורת זקנו רבי יהודה פתיה זצ"ל, שהתבטאה בין היתר בטקסים נדירים ומרטיטי לב להוצאת "דיבוק" שזכו לתהודה עולמית והיוו מוקד להתעוררות רוחנית עצומה.

ש"ס פרסמה הודעת אבל בה נכתב: "תנועת ש"ס, ובראשה מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה שליט"א, יו"ר התנועה הרב אריה דרעי, נציגיה ופעיליה, מבכים מרה את הסתלקותו לגנזי מרומים של זקן המקובלים, חסידא קדישא ופרישא, מגזע אראלים ותרשישים, מפארי גידוליה של ישיבת "פורת יוסף" ותלמידו של ראש הישיבה חכם עזרא עטייה זצוק"ל וחתנו של המקובל הגה"צ רבי סלמן מוצפי זצוק"ל, אשר הרביץ תורה והעמיד תלמידים הרבה, ענוותן כהלל, עמודא דצלותא, אשר שפך שיח בתפילות קודש ובתיקונים נשגבים למען כלל ישראל, עמד לימין תנועת ש"ס הקדושה בעוז ובתעצומות, ונשא קולו ללא מורא כנגד המבקשים להחליש את כוח התורה ולומדיה, הזדכך בייסורים קשים וקיבלם באהבה. גדולה האבדה לעולם התורה ולכלל ישראל".