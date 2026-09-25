ממשלת קולומביה הודיעה היום (שישי) באופן רשמי על ניתוק יחסיה הדיפלומטיים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן.

בהודעה רשמית שפרסמה בוגוטה הוצהר כי ההחלטה הדרמטית נכנסה לתוקף למפרע כבר מ-19 בספטמבר, והיא מתבססת על עקרונות היסוד המנחים את מדיניות החוץ החדשה של המדינה בנושאי ביטחון לאומי והמאבק בפשיעה הבין-לאומית.

בממשל הקולומביאני האשימו ישירות את טהראן בקיום קשרים הדוקים עם ארגוני טרור בינלאומיים המאיימים על ביטחונה של המדינה ועל היציבות באזור.

קולומביה ואיראן קיימו יחסים דיפלומטיים רציפים מאז שנת 1975, אשר נשמרו גם לאחר המהפכה האסלאמית בטהראן.

עם זאת, היחסים התערערו לחלוטין והגיעו לשפל חסר תקדים בעקבות עלייתו לשלטון של מנהיג הימין, הנשיא אבלרדו דה לה אספרייה.

בדברי הסבר נוספים של משרד החוץ בבוגוטה צוין כי לצד החשש המיידי ממעורבות איראנית בארגוני פשיעה, נלקחו בחשבון גם הפרות זכויות האדם של המשטר בטהראן, חסימת נתיבי השיט במצר הורמוז, והכשלת פיקוח הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית על תוכנית הגרעין האיראנית.

נשיא קולומביה החדש, דה לה אספרייה, שנבחר לתפקידו והושבע לאחרונה, הוביל מהפך דרמטי במדיניות החוץ של המדינה מול המזרח התיכון. עוד בטרם כניסתו לתפקיד הבטיח לבטל את החלטת קודמו בתפקיד, גוסטבו פטרו, אשר ניתק בשנת 2024 את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל.

בחודש יולי האחרון מימש דה לה אספרייה את הבטחתו, כאשר ישראל וקולומביה הודיעו רשמית על חידוש היחסים הדיפלומטיים המלאים ביניהן, לצד סיכום על פתיחת שגרירות קולומביאנית בירושלים.