הדיבוק - פנחס בן סופי - שנת 1999 - הרב דוד בצרי !

תיעוד משנת 1999: הרב דוד בצרי שהלך לעולמו מוציא דיבוק לאלמנה יהודית סיגווקר ששנתיים לאחר שבעלה נפטר, חזר לביתו, והפעם - כרוח לתוך גופה.

הרב בצרי ערך טקס דתי שנועד להביא ליציאתה של הנשמה שהשתלטה על האדם. בסרטון הארוך בן ה-25 דקות רואים את הרב בצרי עורך טקסים קבלים ובמקביל מפציר בבעל לצאת מהגוף. בסרטון נשמע הבעל מדבר מגופה של האישה וכששאל אותו הרב בצרי על חטאיו, הוא ענה: "הרבה עוונות".

האירוע תועד, ובמהלך השנים הופצו הקלטות וסרטונים של הטקס. אחד מהם הועלה ליוטיוב בשנת 2015 תחת הכותרת "הדיבוק - פנחס בן סופי - שנת 1999 - הרב דוד בצרי מוציא דיבוק".

הסרטון זכה ליותר מ-140 אלף צפיות והחזיר לתודעה סיפור מרתק.