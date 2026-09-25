צה"ל ממשיך להדק את הלחץ על ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה וממקד את מאמציו בפגיעה ביכולות המימון שלו.

בתקיפות ממוקדות שבוצעו מהאוויר במרחב דיר אל-בלח ובחאן יונס, חיסלו כוחות הביטחון שני מחבלים מהזרוע הצבאית של הארגון, אשר פעלו לקדם מתווי טרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

במבצע ממוקד במרחב דיר אל-בלח, חיסל כלי טיס של חיל האוויר את המחבל ג'בר מקבל, פעיל בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. מקבל עמד בראש רשת חלפנות אשר שימשה כצינור חמצן מרכזי להעברת מיליוני שקלים בכספי חוץ לארגון הטרור.

כספים אלו יוחדו באופן ישיר למימון מחבלים, לשיקום תשתיות צבאיות שנהרסו ולקידום מתווי פיגועים נגד כוחות צה"ל.

במקביל, בתקיפה ממוקדת נוספת שנערכה במרחב חאן יונס בדרום הרצועה, חוסל מהאוויר המחבל חסן אלבטה, פעיל צליפה בזרוע הצבאית של הארגון.

מצה"ל נמסר כי "שני המחבלים עסקו בעת האחרונה בקידום פעילויות טרור נגד לוחמי צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעלו באופן אקטיבי לשיקום היכולות הצבאיות של חמאס במרחב".