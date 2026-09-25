ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס במהלך ראיון לעיתון "מקור ראשון" לשיתוף הפעולה שלו עם השר סמוטריץ' לאורך הקדנציה, ולמצב הכלכלי של מדינת ישראל תחת אחריותו ובפעילותם המשותפת בנושא.

לשאלה האם יש שיתוף פעולה טוב בינו לבין שר האוצר השיב נתניהו: "כן, בהחלט. קודם כול, תסתכל על מצב הכלכלה שלנו. עבדנו יחד, והכלכלה שלנו אחרי שלוש שנות מלחמה פורחת. אחת הכלכלות הדינמיות בעולם, כך הגדיר אותה האקונומיסט. יש לשר האוצר חלק מרכזי בזה".

לצד נתוני הכלכלה, שאל המראיין קלמן ליבסקינד את נתניהו: "החמאת לסמוטריץ' על נתוני הכלכלה; אם מביטים בנתוני הפשיעה, תחום שתחת אחריות בן־גביר, המצב רע למדי, ודאי בחברה הערבית".

נתניהו השיב: "זה אירוע חמור שאנחנו צריכים להשתלט עליו, לשנות. אני הכנסתי את זיני ואת השב"כ לתוך העניין הזה, וזו ההתחלה. יש לנו עוד עבודה גדולה לעשות, אבל כל השאלות הפנימיות שמעסיקות את הציבור, ובצדק, פשוט מתפוגגות לשום דבר, כי הבעיות בתוך המדינה אינן קיימות אם אין מדינה, ואנחנו נאבקים עדיין על הקיום".

במהלך הראיון נתניהו נשאל גם על יחסו לעופר וינטר והשיב: "הוא מסכן את הגוש סיכון אמיתי. הוא כמעט לא לוקח קולות מהגוש השני. הקולות שהוא לוקח הם קולות ימין. זה רק מפצל את הימין ושורף לו קולות. בשביל מה? ולא רק זה, אנחנו מבינים שאם הוא יעבור את אחוז החסימה, הוא יעביר את הקולות האלה לליברמן".

על השאלה האם הוא לא רואה בו חלק מגוש הימין, השיב: "לא. אני חושב שאם הוא היה חלק מגוש הימין, היינו מוצאים פתרון. היינו מוצאים שילוב איתו. הוא לא רצה להשתלב, כשברור שהוא בסכנה. סמוטריץ' ראה שהוא בסכנה, והתאחד עם פייגלין. בן־גביר לא בסכנה, ולכן הוא לא התאחד, אבל הוא לא ישרוף קולות. וינטר כן בסכנה, זה ברור לחלוטין, המספרים מראים את זה. הוא ידע את זה, וסירב להתאחד. אז או שהוא ישרוף את הקולות האלה, או שהוא יעביר אותם לחברו ולאיש שהוא מחויב לו מאוד, שזה ליברמן. הוא זה שיכול להפיל את הגוש. ובשביל מה? כמה פעמים הם יחזרו על תרגילי בנט לימין?".

תחת הכותרת "ימין מלא, אבל לא לבד" נתניהו נשאל: "אפשר לקבוע שתנופת הפיתוח הענקית שהובלת עם סמוטריץ' ביהודה ושומרון מחקה סופית את סיפור המדינה הפלסטינית?". ראש הממשלה השיב: "כל עוד אני ראש הממשלה, לא תהיה מדינה פלסטינית".