חיי נשמות ∙ עמיחי פלסר

בין הימים הנוראים לחג הסוכות, חג האסיף, התכנסו חברי גדוד העבודה בחווה ושרו יחד עם עמיחי פלסר וג'עלה. "שרים שירת אדמה, שירתה של הארץ. בחבורה יחד", תיארו החברים. "אוויר חדש נושב בארצנו. רוח של חיים חדשים".

עבור החברים, השירה קשורה באופן ישיר לעשייה ולעבודת האדמה שבה הם עוסקים. "אדמה שמחכה כבר שנים לגאולה מקבלת את בניה ששבים אליה באהבה רבה", אמרו. "כמה געגועים, כמה אהבה, כמה מסירות. שנזכה להמשיך לראות בגאולת אדמתנו".

השירה המשותפת התקיימה גם בסמוך לציון שנתיים לנפילתו של חברם, יהודה דרור יהלום, בקרב בלבנון. "שנתיים בדיוק לנפילתו של חברנו היקר, גיבור ישראל יהודה דרור יהלום, בקרב גבורה בלבנון, זוכים חברים רבים להמשיך וללכת בדרך העולה אל ההר", כתבו חבריו.

עבורם, הזיכרון מתחבר להמשך הדרך ולעשייה המשותפת בחוות ובשטח. את השירה ביקשו להקדיש לזכרו של יהלום ולהמשך דרכו. "יהי רצון שהשיר יוקדש לזכרו ולהמשך דרכו - נשמות חדשות השרות את שירת התורה והארץ, בעזרת ה' לגאולה שלמה", כתבו.