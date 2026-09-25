הגעתה של הצוללת החדשה אח"י דרקון לישראל בסוף השבוע עוררה גל של התרגשות וגאווה בחיל הים ובשייטת הצוללות כולה.

הצטרפותה של הצוללת השישית לצי הישראלי מהווה אבן דרך מבצעית ומשמעותית, אשר צפויה להרחיב ולחזק באופן ניכר את היכולות האסטרטגיות והמבצעיות של זרוע הים.

בשיחה מיוחדת עם ערוץ 7 שיתף רס"ל א', המשרת כנשק בצוללת אח"י רהב, בתחושות השוררות בקרב הלוחמים בארץ.

הוא סיפר כי בקרב הצוותים קיימת התרגשות עצומה לקראת פגישת החברים מהמחזור, אשר היו חלק מהצוות הראשון של אח"י דרקון. "אנחנו מתרגשים מאוד. יש לי לא מעט חברים מהמחזור שהם חלק מהצוות וכבר הרבה זמן אנחנו שומעים מהם על התהליך שהם עוברים לקראת ההגעה לישראל ועל ההיבנות שלהם. מהסיפורים שהם משתפים אפשר להבין כמה זו חוויה יוצאת דופן. לא כל אחד זוכה להיות חלק מהצוות הראשון של צוללת חדשה. מעבר להתרגשות האישית, אנחנו יודעים שהצטרפות הצוללת השישית תחזק את שייטת הצוללות ותוסיף ליכולות המבצעיות שלה. אבל בסוף, אחרי כל התהליך וההכנות, הכי מרגש זה פשוט לראות את החברים שלנו מגיעים הביתה".

הצוללת אח"י דרקון צילום: דובר צה"ל

א' מתאר את השירות המורכב של צוללן בצוללת. "לשרת בשייטת הצוללות זה מורכב, ומה שהכי מאפיין אותו הוא אי הוודאות. היכולת לשבת סביב שולחן שישי, כוס יין ביד, ותוך שעה להכין את הצוללת ליציאה לים בלי לדעת לכמה זמן ומתי תחזור. גם בים התחושה נשארת: אתה לא יודע מה יוליד יום, כמה ההפלגה תתארך".

לדבריו "השירות מתאפיין בעבודה בזירות פעולה שאפשר רק לדמיין, במשימות שהשתיקה באמת יפה להן, ובשותפות גורל מוחלטת. לא משנה איך המשימה משתנה כולם ביחד, בקושי ובשמחה, בהצלחות ובכישלונות. כולם באותה סירה, תרתי משמע.

זה שירות סיזיפי ומורכב, אבל גם מדהים ומספק. אתה יוצא ממנו עם חברים לכל החיים ועם חוויות שרק אתם חולקים ויודעים. ובעיקר, עם התחושה שאתה לוחם בקצה היכולת של צה"ל, ותורם לביטחון המדינה גם כשאף אחד בחוץ לא יודע מה עשית", מסכם רס"ל א'.