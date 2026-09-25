האחיין קופץ למים לזכרו צילום: ללא

בערב יום הכיפורים יצא נתנאל (נתי) שקרון הי"ד לטבול במעיין הסמוך לנווה צוף. הביקור במעיין, שהיה אמור להיות רגע של טהרה והכנה ליום הקדוש, הסתיים באסון כאשר נתנאל נרצח בפיגוע.

כעת מבקשים בני משפחתו לקחת דווקא את המקום והרגע שנקטעו ולהפוך אותם למקור של זיכרון וחיים.

אחייניו של נתנאל יזמו את מיזם "טובלים לזכר נתי", שבמסגרתו הם קוראים לציבור לצאת היום (שישי) למעיינות ברחבי הארץ, לטבול ולהקדיש את הרגע לזכרו.

"מתוך הכאב הגדול החלטנו שאנחנו רוצים לעשות משהו שינציח את נתי בדרך שמחוברת לחיים ולארץ", מספרים אחייניו. "נתי יצא לטבול במעיין בערב יום כיפור ולא חזר. אנחנו רוצים שביום שישי אנשים יצאו למעיינות, יטבלו לזכרו ויראו שהחיים והחיבור שלנו לארץ ממשיכים".

היוזמה אינה מתמקדת במעיין אחד. המטרה היא ליצור ביום אחד גל של טבילות במעיינות שונים - מעשה פשוט ומשותף שיהפוך את הזיכרון הפרטי של המשפחה לזיכרון ששותפים בו רבים.

עבור בני המשפחה, יש משמעות מיוחדת לכך שההנצחה נעשית דווקא באמצעות חזרה אל המעיינות. במקום שהפיגוע יהפוך את המעיין לסמל של פחד וכאב בלבד, הם מבקשים למלא את המעיינות באנשים, במשפחות ובחיים.

"אנחנו מזמינים את עם ישראל להיות איתנו", אומרים האחיינים. "צאו למעיין שאתם אוהבים. טבלו לזכר נתי, צלמו, שתפו והזמינו עוד אנשים להצטרף. אנחנו רוצים לראות את המעיינות מתמלאים בחיים".