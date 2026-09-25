באורך של שני קילומטרים | צה"ל השמיד מנהרת טרור בדרום הרצועה צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות ממוקדת לטיהור השטח מתשתיות טרור במרחב "הקו הצהוב" בדרום רצועת עזה.

במסגרת הפעילות, כוחות צוות הקרב החטיבתי גבעתי ויחידת יהל"ם, בפיקוד יחידת ההנדסה של אוגדת עזה (143), איתרו והשמידו תוואי תת-קרקעי נרחב באורך של שני קילומטרים.

המנהרה שהושמדה שימשה כחלק מרכזי ממערך התת-קרקע של ארגוני הטרור בדרום הרצועה.

במערכת הביטחון אומרים כי "השמדתה מהווה מכה נוספת ליכולת התמרון וההסתתרות של מחבלים במרחב, ומצטרפת לשורה של פעילויות הנדסיות המבוצעות באזור במטרה לנטרל לחלוטין את איום המנהרות".