לפי נתוני הלמ"ס נבנו בשנת 2024 כ-325 בנינים בני 15 קומות ומעלה המהווים כ-24% מכל הדירות החדשות בישראל.

בניית בניינים כאלה צוברת תאוצה. בשנת 2019 החלה בניית כ-10,120 דירות במגדלים בני 16 קומות ומעלה, ב־2021 כ־12.5 אלף, ב-2022 יותר מ-15 אלף, וב־2025 כבר כ-18.5 אלף.

מלבד דירות בודדות בבניינים אלה אין בדירות סוכות. בחלק מהבניינים יש אפשרות להקים סוכות בודדות בגינה בתחתית הבניין. הן לא יכולות לשמש ללינה או אכילה למי שרוצה ללון או לאכול בסוכה בכל חג הסוכות.

שאלתי כמה דיירים דתיים שקנו דירות בבתים רבי קומות ואמרו לי שאין בבניינים כאלו סוכות. שאלתי יזמים וקבלנים ואמרו לי אין אפשרות לבנות בתים עם סוכות. זה ממש לא נכון.

חשוב לדעת שאם מפעילים את הדמיון יש אפשרות לבנות בתים מודרניים, בדומה למגדל הבורג' חליפה באיחוד האמירויות. אפשר לבנות את מרפסות הסוכה בקווי האיקסים שעל הבניין. בכל חצי איקס, הבניין יהיה יותר צר במטר. כך ישמור הבניין על החזות היפה שלו ולכל הדיירים בו יהיו סוכות.

אי אפשר שלא להתייחס להתעוררות הרוחנית שיש כעת במדינת ישראל. זו לא אופנה חולפת, זו נבואה שמתגשמת מול העיניים כמו כל הנבואות האחרות. אי אפשר לעצור אותה.

בעוד כמה שנים ירד הערך הכלכלי של רבי הקומות ללא סוכות. חובה על כל רוכשי הדירות לדרוש מהקבלנים דירות עם סוכה. כך נזכור שה' הוציא אותנו ממצרים ומוציא אותנו גם היום. הוא הגן עלינו בענני כבוד בימי אבותינו - ומגן עלינו גם היום.

אני לא אדריכל. אבל ברור לי שחייבים לתת את הדעת על הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו להיות בדור של תשובה. בדור של התחזקות רוחנית. כל כלכלן שחי בדור הזה חושב כמה צעדים קדימה. בעתיד לא יהיה ערך לבניינים רבי קומות בלי סוכות. חייבים לחשוב במבט קדימה ובאופן יצירתי.