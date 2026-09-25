שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיע לקראת חג הסוכות לכפר חב"ד, שם תועד במהלך בחירת ארבעת המינים לקראת החג.

סמוטריץ' עם המינים צילום: ללא קרדיט

גם ביישוב אדורים נערכו לחג: רב היישוב, הרב מתן ברבש, הגיע למכירת ארבעת המינים והשיב לשאלות התושבים בענייני ארבעת המינים.

הרב מתן ברבש ביישוב צילום: ללא קרדיט

בשורה משמחת במשפחת סוכות: לחבר הכנסת צבי סוכות ולרעייתו חיה נולדה הבוקר (שישי) בת, המצטרפת לששת ילדיהם. עד כה היו לבני הזוג חמש בנות ובן.

לאחר הלידה כתב סוכות: "ערב חג הסוכות זכינו בשעה טובה בבת נוספת למשפחת סוכות. בתודה עצומה ליוצר הכל ולחיה אשתי הגיבורה".

התמונה שסוכות העלה צילום: ללא

"לקום תמיד על רגל ימין" בקדומים: סגן עמרי רוזנבליט, קצין מפלס"ר צנחנים שנפצע אנושות ואיבד את רגלו בפיצוץ מבנה בעזה, הגיע לקדומים והעביר את הרצאתו במסגרת אירועי "שבוע שוויון בקהילה" של המועצה.

ראש המועצה עוזאל ותיק הודה לרוזנבליט על תעצומות הנפש ועל הדברים ששיתף עם המשתתפים.

רוזנבליט וותיק צילום: דוברות

גם אביב גפן נערך לחג. הזמר הקים בביתו סוכת אחדות יחד עם אליהו גוטמן מכפר חב"ד, מנהל "עזר לחייל". במהלך המפגש העניק גוטמן לגפן סט מהודר של ארבעת המינים לקראת החג.

אביב גפן בריקוד אחרי בניית הסוכה

אחרי בחירת ארבעת המינים צילום: ללא קרדיט

אלפים מחניכי תנועת הנוער עזרא מכל רחבי הארץ השתתפו ביום רביעי במסע סוכות השנתי של התנועה, שנערך בכמה מוקדים מצפון ועד דרום ועמד השנה בסימן החיבור לארץ ישראל, לנופיה ולערכיה.

חניכי מחוז דרום טיילו באזור עמק האלה, במחוז ירושלים צעדו החניכים באזור עין קובי, בר גיורא ויער עמינדב, ואילו חניכי מחוזות מרכז וצפון טיילו בכרמל, בין היתר בנחל אורן, חניון האגם וצומת דמון.

במקביל התקיימה פעילות לשכבות ההגשמה והחג"ס באזור עמק צורים וירושלים. חניכי החג"ס השתתפו בעבודה חקלאית במטעי הזיתים בעמק צורים, בשטח הנמצא בגן הלאומי סובב חומות ירושלים שעל הר הזיתים.

בתנועה ציינו כי הפעילות משלבת התנדבות חקלאית עם חיזוק הקשר לארץ ולירושלים, באזור שסבל לאורך השנים מאירועי הצתה ופגיעה בשטח.

החניכים במסע צילום: עזרא

סגנית יו"ר הכנסת, ח"כ לימור סון הר-מלך מעוצמה יהודית, הגיעה השבוע לחתונתה של חנה כהן, אלמנתו של רס"ן (מיל') אוריאל כהן הי"ד, שנפל בקרבות ברצועת עזה.

סון הר-מלך, שמכירה בעצמה את כאב השכול ואת ההתמודדות הכרוכה בבנייה מחדש של החיים, הגיעה לשמוח עם הכלה וללוות אותה ברגע המרגש.

סון הר מלך בחתונה צילום: ללא קרדיט

באשדוד, ראש הישיבה התיכונית אמית יגל, הרב שלום מלול, נבחר על ידי אתר החדשות "אשדוד היום" לאיש החינוך של השנה בעיר.

הבחירה נומקה בעשייתו החינוכית של הרב מלול ובהתפתחות הישיבה שבראשותו. לצד פעילותו החינוכית עוסק הרב מלול לאורך שנים בהנצחת השואה, בליווי ניצולים ובהדרכת מסעות לפולין. מאז 7 באוקטובר שירת במילואים כרב החטיבה המטפלת במערך זיהוי החללים במחנה שורה.

הרב שלום מלול צילום: מיקי אדרי

אלפי חניכי תנועת הנוער אריאל יצאו למסע פתיחת השנה של התנועה, שנערך בסימן "נשמות צמאות". במהלך מסע הבנות סיפר מזכ"ל התנועה אלחנן וולף על חלקו במבצע להשבת החלל החטוף רן גואילי. "שלחו אותנו חטיבת אלכסנדרוני לצפון הרצועה ואמרנו לנו תעשו רעש. אחרי כמה שעות אנחנו מקבלים בקשר 'הוא בידינו' ושומעים אותם בוכים", סיפר.

במסע הבנים הזמין אביחי צוקר, ראש התחום, לבמה המרכזית את חבריו של יואב שקרון, מדריך מסניף גבעת מרדכי ובנו של נתנאל שקרון הי"ד שנרצח בפיגוע בערב יום כיפור. החברים קראו פרק תהילים לעילוי נשמתו.

"הוא בידינו": הרגע שריגש את חניכי אריאל

חילופי הנהגה צפויים במדרשת עין הנצי"ב: הרבנית ד"ר אסתר פישר, שמכהנת כראש המדרשה בעשור האחרון ומלמדת בה כבר למעלה משלושים שנה, הודיעה כי במהלך השנה הקרובה תסיים את תפקידה.

הרבנית ד"ר אסתר פישר צילום: מיכאל בארי

ובפתח תקווה, משתתפי שיעור הדף היומי בשכונת פסגת הדר חגגו הבוקר (שישי) את סיום מסכת חולין. את השיעור, המתקיים מדי בוקר, מעביר הרב אריאל דרייפוס.

בין המשתתפים הקבועים נמצאים הרב הצבאי הראשי לשעבר, תא"ל (מיל') הרב ישראל וייס, היועץ האסטרטגי אודי טנא ואנשי ציבור נוספים המקפידים לקבוע עיתים לתורה.

הסיום צילום: ללא קרדיט

ולסיום בחולון: ארבעה חודשים לאחר שנבחר לרבה הספרדי של העיר, הוכתר הרב משה פורזיס באופן רשמי לתפקיד במעמד מאות מתושבי חולון, רבנים ואישי ציבור.

במרכז המעמד עמד הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, שהניח את כתר הרבנות על ראשו של הרב פורזיס ונשא דברים לרגל כניסתו לתפקיד.