טאקר קרלסון מנסה להדוף את הביקורת סביב העיסוק הנרחב שלו ביהודים.

הפרשן רב־ההשפעה לשעבר בפוקס ניוז, שהקים מאז חברת חדשות עצמאית והפך לקול בולט בשיח האנטי־ישראלי - ולטענת מבקריו גם לאנטישמי - התייחס השבוע ישירות לטענות נגדו והכחיש כי הנושא מעסיק אותו באופן חריג.

"אני בשום פנים ואופן לא אובססיבי בנוגע ליהודים", אמר קרלסון באחת מתוכניותיו השבוע.

אלא שההצהרה הזאת עוררה בדיקה מספרית מצד נתן ליווינגסטון, העוקב אחר פעילותו של קרלסון ומצביע על סתירות בדבריו. ליווינגסטון ביקש לבחון עד כמה היהודים אכן נוכחים בשיח שמנהל קרלסון בתוכניותיו, וספר את מספר הפעמים שבהן הוזכרו המילים "יהודי" או "יהודים" לאורך 12 החודשים האחרונים.

לדברי ליווינגסטון, התוצאה הסתכמה ב־1,546 אזכורים בתוך שנה.

הנתון שמציג ליווינגסטון עומד כעת במוקד הביקורת על הצהרתו של קרלסון, שביקש השבוע לדחות באופן חד־משמעי את הטענה שלפיה הוא עוסק ביהודים באופן אובססיבי.