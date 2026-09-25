רס"ר במיל' אופק מועלם, שנהרג אתמול ברצועת עזה מפיצוץ רחפן צה"לי, היה עבור חברו הקרוב רועי אלמוזנינו הרבה יותר מלוחם ומפקד.

אופק הותיר אחריו הורים, אח תאום ואחות קטנה. הוא סיים שנה ראשונה בלימודי הנדסת מכונות במכללת עזריאלי בירושלים. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי הר הרצל.

השניים הכירו כבר מגיל עשר, ובשנים שחלפו ראה אלמוזנינו את חברו מתבלט בבית הספר, בשירות הצבאי וגם בלימודי התואר הראשון. היום, בדרכו להלווייתו של מועלם, הוא ניסה לתאר את האדם שאיבד.

"היינו חברים טובים מגיל עשר, הוא היה בן אדם משכמו ומעלה", סיפר אלמוזנינו לכאן חדשות. "בן אדם טוב שתמיד עוזר לכולם, תמיד הראשון להתנדב".

מועלם נהרג בתקרית שבה נפל גם רס"ר במיל' נדב קלי. על פי התחקיר הראשוני בצבא, במהלך היממה האחרונה הטיסו הלוחמים שני רחפנים חמושים. המשימה הראשונה הסתיימה בהצלחה, אולם במהלך הטיסה השנייה נפל הרחפן, מסיבה שעדיין נבדקת, בתוך המוצב בצפון הרצועה.

הלוחמים ניגשו אל הרחפן וככל הנראה נגעו בו, ואז אירע הפיצוץ. השניים נפצעו באורח אנוש וקיבלו טיפול בשטח. בהמשך נקבע מותם בבית החולים ברזילי באשקלון.

עבור אלמוזנינו, הבחירה של מועלם להמשיך ולשרת גם לאחר שסיים את שירותו הסדיר הייתה המשך ישיר לאופיו. לדבריו, חברו לא הסתפק בעמידה מן הצד ותמיד ביקש לקחת על עצמו יותר. "הוא מאוד התבלט בכל מה שהוא עשה - בבית הספר, בצבא, וגם בתואר הראשון", אמר. "אופק התגייס ראשון מבין כל החברים. הוא לא אהב לשבת מהצד, והיה לוחם ומפקד צוות".

מועלם השתחרר מהשירות הסדיר לפני שנתיים, אך הקשר שלו לשירות הצבאי לא הסתיים עם השחרור. לדברי חברו, כבר לאחר סבב המילואים הראשון שלו הוא התקדם לתפקיד פיקודי. "מיד אחרי הסבב הראשון שלו במילואים הוא הפך להיות מפקד בדיוק מהסיבות האלה", סיפר אלמוזנינו.

גם תחום הרחפנים לא היה זר למועלם. במהלך שירותו הסדיר הוא שירת בצפון, ולקראת שחרורו היה, לדברי חברו, אחראי על רחפנים רבים. אלמוזנינו הדגיש כי אינו מכיר את מלוא הפרטים המקצועיים, אך סיפר שמועלם עבר הכשרה בתחום: "אני לא יודע להיכנס לפרטים יותר מדי, אבל אני יודע שהוא עשה קורס רחפנים, שהוא די ידע את החומר".

"זו בשורה נוראית. אי אפשר לעכל את זה ואין דרך באמת לקבל את זה", אמר. "הלוואי שהייתי היחיד במדינה שזה מה שהוא חווה כרגע, אבל אני יודע שכמוני יש עוד אלפים בגיל שלי".