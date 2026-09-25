בביתנו הקט, מימים ימימה, ישנה חלוקת עבודה מובנית ביני לבין האיש שלי- אני שרת ההשתדלות ובעלי הוא שר הביטחון. ואמנם גם אני לא מניחה את ידי ממידת הביטחון ואף הוא נוהג כשמתאים במידת ההשתדלות, אבל המאזן הוא כזה, בגדול.

בתחום הרוחני, בעלי מסתפק בשיח ישיר עם 'המנהל', ואילו אני אוספת לי סגולות וברכות של רבנים. תפילות בקברי צדיקים הן מהחוויות האהובות עלי, ואני מרבה בהתבודדות ובשפיכת הלב כשאני זקוקה ל'תשומי' מריבונו של עולם. ואולי אין זה מקרה ששמי הוא חנה..

כאשר ילדינו הבוגרים הגיעו לפרקם ויצאו בחיפושים אחר אבדותיהם, החלטתי לסייע לתהליך ,עליו אמנם הוכרז ארבעים יום טרם יציאתם לאוויר העולם, ותרתי אחר תפילות של מקובלים. יגעתי ומצאתי את הרב בצרי ,המקובל האלוקי.

תרמתי לישיבת המקובלים סכום פעוט, וקבלתי הבטחה שהרב ותלמידיו יתפללו בדבקות על הזיווגים לילדינו. הגדלתי לעשות ובקשתי תפילות עבור ארבעה ילדים , בתקווה שנזכה לארבע חתונות בשנה ועבור כל ילד תרמתי והזמנתי תפילה אישית. הרב 'הבטיח' להשתדל שאכן תתקיים תפילתי ושנחגוג ארבע חתונות בשנה הקרובה.

והנה, תוך זמן קצר, התארסה אחת התאומות שלנו ומתוך השמחה הגדולה לא שכחתי לספר זאת לרב ולשתף אותו בשמחתנו. אבל בזאת לא תמו הניסים. בתוך שבועיים חגגנו באותו אולם מסיבת אירוסין לאחות התאומה . החתונות היו בהפרש של ששה שבועות בגלל ספירת העומר שחצצה ביניהם. כמובן שגם על החתונה הזאת דיווחתי ואף שלחתי הזמנה של כבוד לרב.

לאחר כמה חדשים התארס בננו הבכור. הנס השלישי התקיים, ובתוך חודשיים הוא התחתן , והודינו לריבונו של עולם על כל הטוב אשר גמל אתנו.

פלא פלאים - חגגנו שלוש חתונות בתוך ארבעה חדשים- הראשונה באדר- השנייה באייר- השלישית בתמוז.

נשאר עוד אחד....לא אמרנו די לתפילות. ואכן, תוך חדשים ספורים בננו השני מצא את אבדתו הענוגה ונקבעה החתונה לתחילת ניסן. שנה וחודש היו אמורים להפריד בין החתונה הראשונה לרביעית. 'פספוס' של חודש לקיום ההבטחה.

אבל גם כאן התקיימה במלואה הסגולה של הרב המקובל, והאולם בקש להקדים את התאריך לאדר, והתאריך נקבע לשבוע לפני התאריך של החתונה הראשונה. וכך בתוך 12 חדשים התחתנו לנו ארבעה מילדינו.

שנים רבות נצרתי בליבי את הכרת הטוב לרב המקובל ולתלמידיו הנאמנים שמשכו חסד מאוצרו הטוב של ריבנו של עולם עבורנו. וכעת באתי לפרסם את הניסים שחולל ריבונו של עולם , כאשר נפרדת נשמתו מעולם הזה הטהורה של הצינור שהברכות עברו דרכו, ועולה לעולם שכולו טוב.

כמה מתאים שנשמתו הזכה עולה השמיימה בערב חג הסוכות, שהוא החג המשפחתי ביותר.

זכות הקמת משפחות בישראל תעמוד לזכותו בנוסף לכל התורה הגדולה והחסד שהיו חלק מדמותו המיוחדת של הרב בצרי זצ"ל.

חבל על דאבדין. יהי זכרו ברוך.