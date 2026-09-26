נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה היום (שבת) את ההצעה שהעבירה איראן להפסקת אש ולפתיחת מצר הורמוז. בשיחה עם עיתונאים אישר טראמפ כי ההצעה הונחה בפניו, אך הבהיר כי החליט שלא לקבל אותה. "הם הניחו הצעה אבל דחיתי אותה", אמר.

הודעתו של הנשיא האמריקני מגיעה לאחר ששר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הציג אמש את פרטי התוכנית שהעבירה טהראן לוושינגטון. לפי עראקצ'י, ההצעה נועדה להביא לפתיחת מצר הורמוז בתוך שבעה ימים, בכפוף לעמידתה של ארצות הברית בתנאים שנכללו בה.

שר החוץ האיראני הדגיש כי מניין שבעת הימים לא החל עם העברת התוכנית, אלא ייצא לדרך רק אם ארצות הברית תאשר אותה. "שבעת הימים יתחילו כאשר ארה"ב תקבל את התוכנית", אמר, והוסיף כי מבחינת טהראן הכדור נמצא כעת בידיה של וושינגטון.

לדברי עראקצ'י, הדרישות שהציבה איראן בפני האמריקנים במסגרת ההצעה אינן חדשות, אלא נכללו כבר בהבנות בין שתי המדינות. "כולם כבר מופיעים במזכר ההבנות", אמר בהתייחסו לצעדים שאותם נדרשת ארצות הברית לבצע.

המתווה שהציגה איראן קושר בין ביצוע אותם צעדים לבין פתיחת נתיב השיט. "אם הם יקבלו את תוכנית שבעת הימים הזו, בסוף שבעת הימים מצר הורמוז יהיה פתוח", אמר שר החוץ האיראני. לדבריו, לאחר השלמת התנאים ופתיחת המצר לתנועת ספינות, ניתן יהיה לחדש את השיחות בין הצדדים בסוגיית הגרעין.

בתוך כך, הלילה דווח בוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ אמר לעוזריו שבכוונתו לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, שייערכו בתחילת חודש נובמבר.

לצד הצגת המתווה, עראקצ'י התייחס גם לטענות המופנות כלפי איראן בנוגע להתקדמותה לעבר נשק גרעיני, ודחה אותן בתוקף. "הטענה שאיראן נמצאת על סף השגת נשק גרעיני היא שקר גדול, שהומצא לראשונה על ידי ישראל ב-2003, ומאז ארצות הברית ומדינות אירופה ממשיכות לחזור עליו", אמר.

שר החוץ האיראני הבהיר עוד כי טהראן אינה מתכוונת לסגת מעמדתה בסוגיה. לדבריו, איראן "לא תוותר על זכויותיה הריבוניות תחת לחץ".