ב-26 בספטמבר 2023, 11 ימים בלבד לפני מתקפת חמאס, נחת בנמל התעופה בן גוריון מטוס מנהלים של שירותי המודיעין המצריים.

ראש המודיעין הכללי של מצרים באותה עת, עבאס כאמל, ירד ממנו לביקור שנמשך 67 דקות בלבד. לפי תחקיר שפרסם מגזין The Atlantic, מטרת הביקור הקצר הייתה דחופה ורגישה: להעביר לישראל התרעה על תנועות התארגנות וגיוס של חמאס לקראת מתקפה גדולה מרצועת עזה.

על פי התחקיר, שהתבסס על גורמים ישראליים, מצריים, ערביים, אמריקניים ואירופיים שתודרכו על הביקור לאחר מתקפת 7 באוקטובר, כאמל העביר מסר חריף וישיר: "אם לא תשנו מסלול, עזה תתפוצץ לכם בפרצוף. חלון ההזדמנויות למנוע אסון הולך ונסגר".

ההתרעה, לפי הגורמים שעודכנו בפרטי השיחה, לא כללה מועד צפוי למתקפה או מידע נקודתי על האופן שבו היא אמורה להתבצע. כאמל אף הציע להעניק לחמאס הטבות כלכליות בניסיון להרגיע את המצב. ואולם, הגורמים שצוטטו בתחקיר טענו כי עצם העובדה שראש המודיעין המצרי הגיע בעצמו לישראל הייתה אמורה להמחיש את מידת הדחיפות.

"השליח הוא המסר", אמרו גורמים שתיארו את משמעות הביקור. גורם מצרי שצוטט בתחקיר הסביר כי "העובדה שכאמל הגיע לישראל משמעותה שנשיא מצרים, עבד אל פתח א-סיסי, אמר לו 'כדאי שאתה תלך ותגיד להם בעצמך'".

גם לאחר שכאמל עזב את ישראל, לפי התחקיר, ההתרעות לא פסקו. מקורות אמריקניים, מצריים וישראליים אישרו כי מצרים המשיכה להעביר אזהרות לישראל עד יומיים בלבד לפני מתקפת 7 באוקטובר.

התאריך שבו הגיע כאמל לישראל מעניק לדברים משמעות נוספת. באותו יום ציינה ישראל 50 שנה למלחמת יום הכיפורים - מתקפת הפתע של 1973 שהפכה לסמל של כשלי התרעה ותפיסה.

כשעתיים בלבד לאחר נחיתתו של ראש המודיעין המצרי בנתב"ג, עלה ראש הממשלה בנימין נתניהו לדוכן הנואמים בכנסת. בנאומו התייחס ללקחי מלחמת יום הכיפורים, הזהיר מפני זלזול באויב והתעלמות מסימנים מודיעיניים והצהיר: "איננו מזלזלים בשום איום".

הפרסום על הביקור המצרי מצטרף לדיווח נוסף שלפיו נתניהו קיבל, ימים לפני המתקפה, אזהרה גם מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד. לפי דיווח בניו יורק טיימס, נתניהו לא הזכיר את אותה שיחת אזהרה בדיון ביטחוני שנערך ב-1 באוקטובר, שישה ימים לפני המתקפה, ונמנע מתקיפה מקדימה בעזה כדי לשמור על הרגיעה.

הדיווח בניו יורק טיימס תאם פרסום קודם בעיתון "הארץ", שלפיו בן זאיד הזהיר את נתניהו מפני "מהלך גדול" שמתכנן יחיא סינוואר נגד ישראל. על פי אותו פרסום, ראשי מערכת הביטחון לא עודכנו באזהרה.

לפי הטיימס, כמה חודשים לאחר 7 באוקטובר הזכיר בן זאיד את השיחה עם נתניהו בשיחת טלפון שקיים עם ראש ה-CIA דאז, ויליאם ברנס. נשיא איחוד האמירויות אמר לברנס כי הזהיר את נתניהו מפני סכנה מתקרבת לאלימות מצד חמאס בגדה המערבית או ברצועת עזה.

הטענות על התרעות שהגיעו ממצרים אינן חדשות, אך התחקיר מציג פרטים נוספים על מה שהתרחש לפני המתקפה. כבר ב-10 באוקטובר 2023, שלושה ימים לאחר הטבח, פורסמו בישראל ובעולם דברים שיוחסו לגורם רשמי במודיעין המצרי. אותו גורם טען כי ישראל הוזהרה כמה פעמים מפני "אירוע עצים" בעזה, אך לא נתנה לאזהרות את המשקל הנדרש.

באותה עת נדחו הדברים בישראל. נתניהו עצמו כינה את הטענות בדבר ההתרעה המצרית "שגויות לחלוטין".

כעת, שלוש שנים לאחר אותו ביקור קצר של כאמל בישראל, התחקיר מציב במוקד את 67 הדקות שבהן שהה ראש המודיעין המצרי בארץ - ואת המסר שלפי הפרסום הגיע איתו לקראת המתקפה שהתרחשה 11 ימים לאחר מכן.

תגובת הליכוד: ככל שמתקרבים לבחירות אנחנו רואים מבול פרסומים שקריים של עיתונאי שמאל מגוייסים, במטרה להפיל את הימין ולהמליך ממשלת שמאל-אחים מוסלמים שתכנע בכל החזיתות. למרות ההכחשות של איחוד האמירויות, ולמרות שהוכח על ידי משרד ראש הממשלה שכלל לא התקיימה שום שיחה, הם ממשיכים להפיץ את השקר.

הפעם הם מתבססים על העיתון האנטי ציוני ניו יורק טיימס שפרסם עלילות דם שישראל מאמנת כלבים לאנוס פלסטינים ותמונת שער של ילד "מורעב בעזה" שהתברר אחר כך שהוא בכלל חולה במחלה גנטית, ושמפיץ יום יום את טענות חמאס שישראל עושה רצח עם בעזה. הציבור חכם וכבר מזמן לא קונה את השקרים הללו.

יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט הגיב: צבר העובדות שנחשפו בתקופה האחרונה, כולל בסוף השבוע, על התרעות ראשי מערכת הביטחון וגורמים ממדינות זרות שונות אינו מותיר מקום לספק: נתניהו הוביל בעיוורון, בזחיחות ובחוסר אחריות את מדינת ישראל לאסון הגדול ביותר בתולדותיה.

הניסיון השיטתי לברוח מאחריות, להפיץ תיאוריות בגידה ולהנדס את התודעה לאחור קורס למול המציאות. התיעוד והמידע המצטבר מוכיחים כי נתניהו מעל באופן חד וברור באמון הציבור ובתפקידו.

המחשבה מה היה קורה אילולא הוא היה נשמע להתרעות, כמה חיים יכלו להינצל ומה היה מעמד המדינה כיום - צריכה להדיר שינה מעיניו של כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל.

לנתניהו ולחברי הקבינט שלא קיבלו אחריות על ה-7/10 אין את הכשירות להוביל את השיקום והתיקון לו עם ישראל זקוק כל כך. בעוד חודש - אזרחי ישראל יבחרו בהקמת ממשלה אחראית וראויה, שתקים ועדת חקירה ממלכתית, תסיק את המסקנות, תמנע את האסון הבא ותפעל לשיקום ישראל.