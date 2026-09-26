משטרת ניו יורק עצרה את קווין רודריגז, בן 26, ואת סמואל רברוֹן בן ה-25, שנצפו ביום רביעי בערב כאשר הם יוצאים ממערכת הביוב ליד המלון בו השתכן ראש הממשלה נתניהו במהלך עצרת האו"ם.

יחד איתם נצפה אדם נוסף, שמשטרת ניו יורק עדיין מחפשת אחריו. על פי הודעת המשטרה בניו יורק השלושה מואשמים בהסגת גבול וביצוע עבירה, מאחר והכניסה למערכת הביוב בניו יורק אסורה על פי החוק. רודריגז ורברוֹן, תושבי רובע קווינס, נעצרו ביום חמישי.

הם הובאו בפני שופט ביום שישי בבוקר, הכחישו את ההאשמות נגדם, ושוחררו ממעצר. במשטרת ניו יורק חוקרים כעת האם השלושה נכנסו אל מערכת הביוב ויצאו ממנה ליד המלון בו השתכן נתניהו כחלק מתוכנית לנסות ולפגוע הראש ממשלת ישראל, או שחיפשו אחר חפצי ערך שנסחפו אל מערכת הביוב כתוצאה מסופות קשות שפקדו את האזור בחודשים האחרונים.

משטרת ניו יורק עצרה בחודשים האחרונים מספר אנשים שנצפו כאשר הם יוצאים ממערכת הביוב בניו יורק לאחר שנכנסו אליה על מנת לחפש דברי ערך. בחודש אוגוסט מסרה המשטרה כי היא חוקרת מקרה בו נצפו שלושה בני אדם לבושים בסרבלים ועוטים פנסי ראש, כאשר הם נכנסים אל מערכת הביוב. גם בחודש מאי תיעדו מצלמות אבטחה קבוצת גברים יורדת אל מערכת הביוב באזור ברוקלין, ככל הנראה על מנת לתור אחר חפצי ערך שנסחפו אל מתחת לאדמה במהלך סערות קשות.

"מקרה זה עונה על אותם מאפיינים, אך מתוך משנה זהירות, לאור כינוס העצרת הכללית של האו"ם ורגישות המיקום, המשטרה עורכת סריקות ביטחוניות נוספות בשיתוף פעולה עם גורמים פדרליים", נמסר בהודעת משטרת ניו יורק.