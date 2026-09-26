מונעים את הנצחת קורבנות הנאצים. חברי מועצה מטעפ מפלגת הימין הקיצוני "אטלרנטיבה לגרמניה" הצביעו נגד הצבת "אבני נגף" בעיר, לזכר יהודי היידנאו שנרצחו על ידי הנאצים.

לוחיות ההנצחה מוצבות בערים רבות באירופה, בעיקר בגרמניה ואוסטריה, במקומות בהם התגוררו או עבדו יהודים שנרצחו על ידי הנאצים. עם זאת, הצעה שהועלתה בפני חברי מועצת היידנאו למנוע כעת ובעתיד הצבה של "אבני הנגף" לזכר קורבנות הנאצים בעיירה עברה, לאחר שחברי מועצה מטעם מפלגת "אלטרנטיבה לגרמניה" וכן מטעם המפלגה הנוצרית-דמוקרטית בהיידנאו הצביעו בעד ההצעה לאסור על הצבת "אבני נגף" בעיירה. במקום זאת, ההצעה קובעת כי "אבני הנגף" יוצבו בעתיד בבית הקברות העירוני "כדי להבטיח שלא ניתן יהיה לדרוך ישירות על אלמנט ההנצחה", על פי הצעת החוק.

מגישי ההצעה גם טענו כי "אזרחים רבים סבורים שצורת הנצחה זו של קורבנות הנאצים אינה הולמת". ההחלטה למנוע את הצבת "אבני הנגף" עוררה ביקורת חריפה בגרמניה. שרת החינוך הגרמנייה, קארין פרין אמרה לעיתון "בילד" כי "האיסור הוא בגדר שערורייה.

"כל מי שמגרש את 'אבני הנגף' ואת אתרי ההנצחה המציינים את החיים היהודיים מהמרחב הציבורי אל בית הקברות, מעדיף את המוות על פני החיים והופך את היהודים לבלתי-נראים פעם נוספת", אמרה פרין.

גם נשיאת הקהילה היהודית במינכן, שרלוט קנובלוך, אמרה כי "הסרת אנדרטאות מהמרחב העירוני היא גישה שגויה לחלוטין. אני מזועזעת מכך שמפלגה דמוקרטית תרד לרמה של תמיכה במהלך שקוף כל כך מצד הקיצונים של 'אלטרנטיבה לגרמניה'".