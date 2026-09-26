האו"ם ממשיך במדיניות החד צדדית נגד ישראל. מועצת זכויות האדם של האו"ם הודיעה ביום שישי כי החליטה להוסיף עוד 61 חברות מרחבי העולם ל"רשימה השחורה" של חברות המנהלות קשרים עסקיים עם חברות ישראליות או ההתיישבות ביהודה ושומרון.

לטענת אנשי הנציבות, החברות נוספו ל"רשימה השחורה" מאחר והן "מעורבות בהפרת זכויות אדם של הפלסטינים". ב"רשימה השחורה" כלולות כעת 214 חברות מ-11 מדינות ברחבי העולם, למרות שמרביתן מישראל. הרשימה פורסמה לראשונה בשנת 2020, לאחר הצבעה במועצת זכויות האדם של האו"ם, שנועדה לחשוף חברות המקיימות שיתוף פעולה עסקי עם חברות ישראליות או ההתיישבות ביהודה ושומרון.

מועצת זכויות האדם של האו"ם הפכה בשנים האחרונות לגוף מוטה המעביר ביקורת חריפה ושורת החלטות כנגד ישראל, תוך התעלמות מוחלטת מהפרת זכויות אדם באזורים אחרים בעולם. בהודעה שפרסם פולקר טורק, הנציב העליון של האו"ם לזכויות אדם, הוא הסביר את ההחלטה להוסיף עוד 61 חברות ל"רשימה השחורה" בעדכון הנוכחי.

"דו"ח זה מהווה תזכורת נוספת לחברות כי מוטלת עליהן אחריות בתחום זכויות האדם, וכי מצופה מהן לבצע בדיקת נאותות כדי להבטיח שאינן מעורבות בהפרות או בפגיעות בזכויות אדם", אמר טורק. בישראל דחו בתוקף את ההצהרה להוסיף עוד 61 חברות ל"רשימה השחורה".

בהודעה שפרסמה המשלחת הדיפלומטית של ישראל בז'נבה נמסר כי "מאגר מידע זה נועד לשמש כ'רשימה שחורה' נגד עסקים שלא ביצעו כל עוולה. אנו קוראים לידידינו שלא להיכנע לניסיון מכוער זה להכניס חברות ישראליות לרשימה שחורה".