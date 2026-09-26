Jewish Teens Confront Agitator in "Israel Kills Children" Shirt Outside Kosher Bakery in L

אישה שלבשה חולצה עם הכיתוב "ישראל הורגת ילדים" עוררה עימות מחאה מחוץ למאפייה כשרה בשכונת פיקו-רוברטסון בלוס אנג'לס. בני נוער יהודים שהיו במקום הגיבו בשירת "עם ישראל חי" ובהנפת דגלי ישראל.

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראית האישה סמוך לבית העסק, כשמאחוריה קבוצת צעירים עם דגלי ישראל. הצעירים שרים "עם ישראל חי", ובהמשך האישה מתרחקת מהמקום.

התיעוד זכה לחשיפה לאחר שפורסם בידי קיילי אורה לובל, שתיארה את המקום כמאפייה הכשרה "שלנו" בפיקו-רוברטסון. לדבריה, האישה עמדה מחוץ למאפייה בחולצה הנושאת את המסר נגד ישראל, והנערים היהודים הגיבו בשירה ובהנפת הדגלים. לובל הציגה את האירוע כביטוי לאנטישמיות; מדובר בתיאור שלה ולא בקביעה עצמאית שניתן לאמת מהסרטון לבדו.

האירוע תועד גם בערוץ התוכן היהודי Shiezoli, שפרסם סרטון באורך של כדקה ועשר שניות תחת תיאור של עימות בין בני הנוער לבין האישה מחוץ למאפייה הכשרה בלוס אנג'לס.

פיקו-רוברטסון מזוהה עם הקהילה היהודית בלוס אנג'לס, ובמקרה הזה המסר שעל החולצה זכה לתגובה מיידית מצד הצעירים: במקום עימות פיזי, הם בחרו להשיב בשירה ובהנפת דגלי ישראל.