תיעוד מחיסול המחבל מחמד כאמל סלימאן מוחסן דובר צה"ל

צה"ל תקף אתמול (שישי) במרחב נוציראת וחיסל את המחבל אבראהים פוזי אסמאעיל מחסן, מפקד מחלקת נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

בתקיפה נוספת אתמול במרחב חאן יונס, צה"ל חיסל את מחמד כאמל סלימאן מוחסן, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

מדובר צה"ל נמסר: "בתקופה האחרונה, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבלים חוסלו להסרת האיום שהיוו. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".