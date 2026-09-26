מזג האוויר הנוח שמלווה את פתיחת חג הסוכות צפוי להימשך גם ביומיים הראשונים של חול המועד, אך בהמשך השבוע מסתמן שינוי: גשמים מקומיים צפויים בצפון ועשויים להתפשט גם למרכז, לצד ירידה ניכרת בטמפרטורות.

השינוי יחל להסתמן מיום שני בערב, אז קיים צפי לגשמים מקומיים בצפון. לפי המודלים המעודכנים, במהלך שלישי ורביעי הגשם עשוי להגיע גם לאזור המרכז.

ברביעי עשויים הגשמים להיות חזקים, ובמקביל תורגש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם אל תוך החג השני. בהרים ובאזור ירושלים צפויות הטמפרטורות להגיע ל-23 מעלות בלבד - הטמפרטורות הנמוכות ביותר מאז האביב האחרון.

גם בהמשך השבוע ייתכן שמזג האוויר הגשום יישאר בתמונה. בשירות המטאורולוגי עדכנו כי על פי התחזית הנוכחית, בחג השני עשויים הגשמים להתחדש ואף להיות משמעותיים. עם זאת, מאחר שמדובר בטווח תחזית רחוק יחסית, התחזית עוד עשויה להשתנות.

בתוך כך, סימני הסתיו כבר ניכרים ברחבי הארץ. בשטח ניתן לראות את פריחת החצבים וחבצלות החוף, ובשמי ישראל נמצאת בימים אלה בעיצומה נדידת הציפורים הגדולה.

לקראת המשך חול המועד, עיקר השינוי במזג האוויר צפוי באמצע השבוע: תחילה עם אפשרות לגשם מקומי, ובהמשך עם התקררות וגשמים שעשויים להגיע גם למרכז הארץ. בחג השני עשויה המערכת להתחדש, אך בשלב זה נדרשת עדיין המתנה להתבהרות התחזית.