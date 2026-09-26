על רקע בקשת עוצמה יהודית לפסול את יו"ר בל"ד, ח"כ סמי אבו שחאדה, ובקשות נוספות לפסילת רע"מ ומפלגות ערביות מהתמודדות לכנסת, יוצא יו"ר זהות משה פייגלין נגד עצם השימוש בהליך הפסילה.

בחשבון ה-X שלו כתב פייגלין כי "כל רעיון הפסילה של מועמדים ורשימות אינו עולה בקנה אחד עם העיקרון הדמוקרטי הבסיסי". לדבריו, "בהתבטאות אסורה צריך לטפל החוק. אך בספר החוקים אין ענישה בדמות שלילת הזכות לבחור או להיבחר".

"מי שהואשם בהסתה או בהמרדה (כמוני), שיתכבד ויישב בכלא - אך גם משם שמורה לו הזכות להציע את מועמדותו", הוסיף פייגלין.

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר דחה את הדברים בחריפות והשיב לפייגלין: "ידידי משה פייגלין טועה ומטעה! מי שתומך ב-7.10 כמו סמי אבו שחאדה חייב להיפסל ומי שתומך ברצח חיילים כמו רע"מ וסמי אבו שחאדה, חייב להיזרק מהכנסת!".

פייגלין הגיב לבן גביר: "איתמר, אתה שוב מפספס את העיקר ונופל בדיוק למלכודת של אותה מערכת שאתה מתיימר להיאבק בה. מקומם של סמי אבו שחאדה ודומיו הוא מאחורי סורג ובריח! מי שמסית, בוגד ותומך באויב בשעת מלחמה צריך לעמוד לדין פלילי, לשבת בכלא, ולאחר ריצוי עונשו יש לשלול את אזרחותו ולגרשו מן הארץ. אבל הזכות הדמוקרטית לבחור ולהיבחר לא יכולה לשמש כעונש במדינה דמוקרטית", אמר.

"הריצה הזו לפסילות פוליטיות עושה דבר אחד בלבד: היא נותנת יד למשפטיזציה המוחלטת של מדינת ישראל. במקום להעמיד לדין פלילי אויבים, אתם ממליכים במו ידיכם את מערכת המשפט כמי שמוציאה ומביאה, פוסלת ומכשירה, ומנהלת בפועל את רצונו של העם הריבון - כאילו שופטי בג"ץ הם אלו שצריכים להחליט עבור אזרחי ישראל מי ראוי לייצג אותם ומי לא.

למי שנותן לגיטימציה לפגיעה כה עמוקה בעקרון הדמוקרטי הבסיסי ביותר, כדאי להזכיר: המחנה הלאומי הוא תמיד הראשון להיפגע מיוזמות שכאלה (מוזמן לשאול את ד"ר מיכאל בן ארי). כלי שאתה מכשיר היום בידי האוליגרכיה המשפטית נגד יריביך, יופנה מחר - כפי שכבר קרה פעם אחר פעם - נגדנו ונגד ציבור בוחרינו".