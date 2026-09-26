"תעמולה בתחפושת של סרט תיעודי" דוברות

"תעמולה בתחפושת של סרט תיעודי" - זה המסר שבחרה הקונסוליה הישראלית בניו יורק להציב מחוץ ללינקולן סנטר, לקראת ההקרנה הראשונה בעיר של הסרט נז"א.

במסגרת הקמפיין העמידה הקונסוליה רכב ועליו מסכי ענק שנועדו לערער על אמינות הסרט ולהעלות שאלות בנוגע לאופן שבו הוצגו ונבדקו הטענות המופיעות בו.

"דרושה מחשבה ביקורתית", נכתב על המסכים ומיד הוצגו הטענות: "מי העדים בסרט? אנונימיים"; "האם הטענות אומתו? אף לא אחת"; ו"האם ביקשו הסברים מצה"ל? לא".

הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, תקף בחריפות את יוצרי הסרט ואמר: "יוצרי הסרט הם אנשים מבישים. לא נעמוד מנגד ולא נעבור בשתיקה על ההסתה של יוצרי הסרט נגד חיילנו הגיבורים ונגד מדינת ישראל".