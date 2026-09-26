הרשויות בבלגיה מספקות לראשונה קביעה חד-משמעית המקשרת ישירות בין משטרת הטרור האיראנית לבין שורה של מתקפות נגד מטרות יהודיות וישראליות במדינה.

חירט ורקאוטרן, ראש היחידה הבלגית לתיאום ניתוח איומים (CUTA), הצהיר כי הגורמים שעמדו מאחורי שני פיגועים שהתרחשו לאחרונה בבלגיה נענו "בוודאות" לקריאה איראנית לפגוע ביעדים יהודיים ברחבי העולם.

תשתית האירועים כוללת שני תקריות בולטות: הראשונה אירעה ב-9 במרץ, אז התפוצץ מטען חבלה מחוץ לבית כנסת בעיר ליאז'; השניה התרחשה כשבועיים לאחר מכן, כאשר הוצתה מכונית בלב הרובע היהודי באנטוורפן. בשני המקרים המזל שיחק לטובת המקום, ולא היו נפגעים בנפש.

במשך חודשים ארוכים ניסו גורמי הביטחון באירופה לפענח את טיבו של ארגון אלמוני בשם "חרכת אצבאב אל-ימין אל-אסלאמיה", אשר קיבל אחריות ברשתות החברתיות על שורת תקיפות נגד מטרות יהודיות ואמריקניות ברחבי היבשת.

ההערכות המודיעיניות החדשות בבלגיה מחזקות באופן דרמטי את ההנחה כי מדובר בזרוע הפעלה של טהרן, אף שפרטים מודיעיניים מסוימים טרם הותרו לפרסום פומבי.

במקביל, מערכות האכיפה במדינות שכנות בודקות עקבות דומות. בהולנד עצרו לאחרונה הרשויות ארבעה חשודים בחשד לתכנון פיגוע ראוותני נגד בית כנסת בהמסטדה, לאחר שבחיפוש בבתיהם נתפסו חומרי בעירה וזיקוקים רבי-עוצמה.

הרשויות בהולנד מתייחסות לאירוע כאל אירוע טרור מובהק, אך נמנעו בשלב זה מהטלת האחריות הישירה על איראן.

על רקע מכלול האיומים, רמת הכוננות הביטחונית בבלגיה נותרת בעינה ועומדת על דרגה 3 מתוך 4, המוגדרת "חמורה".

ב-CUTA מבהירים כי ההסלמה מול איראן והעלייה הרוחבית באיומים הנובעים מהמזרח התיכון הן הגורמים המרכזיים להארכת תוקפם של אמצעי הביטחון המוגברים.