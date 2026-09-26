מסמכים חדשים שנחשפו בגרמניה עשויים לערער את ציר הזמן הרשמי סביב מותה המסתורי של אחייניתו של אדולף היטלר, גלי ראובל, שנמצאה ללא רוח חיים בדירתו במינכן בספטמבר 1931.

ההיסטוריון הגרמני הרולד סנדנר טוען כי הרישומים החדשים מעלים מחדש את האפשרות שהיטלר היה בעיר בזמן מותה - בניגוד לגרסה שסייעה במשך שנים להרחיק ממנו חשד ישיר בפרשה.

לפי הרישומים הרשמיים, גופתה של ראובל בת ה־23 נמצאה בדירתו של היטלר ב־19 בספטמבר 1931. משרתו האישי, גאורג וינטר, פרץ לחדרה, שהיה נעול מבפנים, ומצא אותה מוטלת ללא רוח חיים על הרצפה.

היטלר עצמו לא נחשב באותה עת לחשוד במותה. על פי התיעוד ההיסטורי, הוא עזב את מינכן יום קודם לכן בדרכו לנירנברג, ולכן ציר הזמן הרשמי הצביע על כך שלא שהה בעיר במועד שבו על פי ההערכה מתה ראובל.

אלא שסנדנר טוען כעת כי מסמכים שאיתר בארכיון מציגים תמונה אחרת. לדבריו, רישום ביומן הפטירות הרשמי של מינכן מציין כי גופתה של ראובל התגלתה כבר בשעה 10:15 בבוקר ב־18 בספטמבר 1931 - יממה לפני התאריך שהופיע ברישומים הרשמיים של הפרשה.

לטענתו, גם שתי הודעות פטירה שנמצאו בארכיון נושאות את התאריך 18 בספטמבר. אם המסמכים והתיארוך אכן מתייחסים למועד שבו נמצאה ראובל, משמעות הדבר היא שגופתה התגלתה שעות לפני שהיטלר עזב את מינכן - פרט שעשוי לערער את ציר הזמן שעליו התבססה במשך שנים ההנחה כי לא יכול היה להיות מעורב ישירות במותה.

הקשר בין השניים הפך במשך השנים לחלק מרכזי בתעלומה. ראובל הייתה בתה של אחותו למחצה של היטלר, אנגלה. לאחר שאמה החלה לעבוד כעוזרת הבית שלו, עברו השתיים בשנת 1929 להתגורר בדירתו.

על פי תיאורים היסטוריים, מערכת היחסים בין היטלר לאחייניתו הייתה קרובה ומורכבת. חוקרים שונים תיארו אותו כאובססיבי כלפיה וטענו כי נהג בה בשתלטנות והגביל את עצמאותה. זמן קצר לפני מותה ביקשה ראובל, לפי התיעוד, לעזוב את מינכן ולעבור לווינה כדי ללמוד מוזיקה - תוכנית שעל פי ההערכות הובילה לעימות בינה לבין היטלר.

סנדנר מעלה בעקבות הממצאים החדשים אפשרות נוספת: גורמים במשטרה שאהדו את היטלר, שכבר צבר באותה תקופה כוח פוליטי משמעותי, סייעו לטשטש את נסיבות מותה ולהציג את האירוע כהתאבדות.

עם זאת, המסמכים המתוארים אינם מוכיחים כי היטלר רצח את ראובל. גם אם התיארוך החדש יתברר כנכון, משמעותו המרכזית היא שציר הזמן המקובל של הפרשה עשוי להיות שגוי וכי היטלר היה במינכן במועד מוקדם יותר הקשור למותה. בכך הם עשויים לפתוח מחדש שאלות סביב נסיבות מותה של ראובל - אך אינם מספקים כשלעצמם תשובה חד־משמעית לתעלומה שנמשכת כבר קרוב למאה שנה.