בצלאל זיני, הנאשם בעבירות חמורות בפרשת ההברחות לעזה ושוהה במעצר בית זה כחצי שנה, ביקש לצאת למשך שש שעות ביום שלישי הקרוב כדי להשתתף במפגש משפחתי בבית אחיו הגדול, ראש השב"כ דוד זיני, בשכונת הר חומה בירושלים, כך דווח בnews24i.

עורכי דינו של זיני ציינו כי בעבר אושרו לו מפגשים משפחתיים בחגים. אלא שהפעם הפרקליטות, שאישרה בעבר יציאות אחרות ממעצר הבית, התנגדה לבקשה בתוקף.

בשבוע שעבר פורסם כי זיני ביקש להשתחרר ממעצר הבית, וטען בין היתר כי תפקידו הרגיש של אחיו מחייב אותו עצמו לזהירות יתרה.

כעת, בעוד בקשת השחרור עומדת ברקע, הוא מבקש לצאת ממעצר הבית ולהגיע לביתו של ראש השב"כ למפגש המשפחתי.